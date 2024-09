Leclerc saldrá primero en GP de Bakú; “Checo” lo hará en cuarto y Colapinto, noveno

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).– El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ha logrado la pole para la carrera del domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima prueba del Mundial de Fórmula 1, mientras que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) comenzarán tercero y octavo, respectivamente.

Por cuarto año consecutivo, Leclerc volvió a ser el más rápido el sábado en Bakú (1:41.365) y partirá desde la posición más avanzada de la parrilla por tercera vez esta temporada y por 26ª vez en su carrera en el Campeonato del Mundo. Junto a él, arrancará en primera fila el australiano Oscar Piastri (McLaren), que terminó a tres décimas y que salvó de la debacle total a McLaren, que vio cómo el británico Lando Norris caía en Q1.

Here's the grid for the 2024 Azerbaijan Grand Prix! 🇦🇿 #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/QIqBjrVLUh

The moment Charles Leclerc's pole position streak in Baku extended 👇 #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/MZI3xNxdnE

"That was beautiful." 📻

Mientras, Sainz comenzará desde la tercera plaza, compartiendo línea con el mexicano Sergio “Checo” Pérez, que superó a su compañero de garaje en Red Bull, el vigente campeón Max Verstappen. El neerlandés saldrá sexto, justo por detrás del británico George Russell (Mercedes), pero con la tranquilidad de que su principal rival por el Mundial, Norris, iniciará la prueba todavía más atrás, decimoséptimo.

El argentino Franco Colapinto sorprendió a todos al clasificarse en la novena posición, por encima de su coequipero Alex Albon, de Williams. Es la primera vez que un argentino saldrá del top 10 en una carrera de F1 desde Carlos Reutemann en el GP de Brasil de 1982.

Max and Checo look absolutely on it! 🚀

The two Red Bulls are 1-2, with two tenths separating them.#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/HjwxRaNbJU

