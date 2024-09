El Presidente reflexiona sobre su adiós y dice que no puede “forzar más” a su corazón

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó este sábado, durante su último evento público en Chiapas, que “cierra el ciclo” al concluir su sexenio el 1 de octubre, y que se retirará de la vida pública, pues no quiere forzar más su corazón. En su discurso, el mandatario se mostró contento al recordar su larga lucha para materializar la Cuarta Transformación (4T).

“Ha sido bastante trabajo. Estoy aflojado en terracería. El motor está bien, pero la carrocería ya no anda bien. Cierro el ciclo. Sobre todo, tengo un problema de una enfermedad cardiaca porque me dio un infarto y ya no puedo forzar más mi pobre corazón”, explicó López Obrador.