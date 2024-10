Ataque israelí a edificio en Líbano deja 18 muertos; en Gaza bombardean hospital

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP).— Un ataque aéreo israelí impactó este lunes un edificio de apartamentos en el norte del Líbano y mató al menos a 18 personas, informó la Cruz Roja libanesa.

De momento no ha habido comentarios del ejército israelí y no queda claro cuál fue el objetivo. El ataque alcanzó un pequeño edificio de apartamentos en la aldea de Aito, de mayoría cristiana, lejos de los baluartes que tiene el grupo político-paramilitar Hezbollah en el sur y este del país.

Vídeos difundidos por medios libaneses mostraban una enorme columna de humo que se elevaba desde la aldea montañosa, con varios autos destruidos junto a un edificio seriamente dañado, mientras la gente intentaba sacar cadáveres de debajo de los escombros y los árboles.

El ataque se registra un día después de una ofensiva de Hezbollah con drones contra una base militar en el norte de Israel que mató a cuatro soldados —todos de 19 años— e hirió de gravedad a otros siete, en el ataque más letal del grupo armado desde que Israel emprendió su invasión terrestre de Líbano hace casi dos semanas.

El Ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, informó este lunes a su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, sobre el mortífero ataque con drones de Hezbollah y prometió “una respuesta contundente” por parte de Israel.

En el ataque del domingo resultaron heridas un total de 61 personas. Hezbollah ha disparado miles de cohetes, misiles y drones contra Israel durante el último año, pero la mayoría han sido interceptados o alcanzados en zonas abiertas, alterando la vida cotidiana de la población pero causando pocas víctimas.

ATAQUE ISRAELÍ DESATA INFIERNO EN HOSPITAL EN GAZA

Incluso cuando la atención se ha centrado en el Líbano, Israel sigue combatiendo con Hamás en la Franja de Gaza más de un año después que su ataque del 7 de octubre al sur de Israel desatara la guerra allí y desencadenara una escalada en toda la región. Hezbollah y Hamás son aliados y ambos cuentan con el respaldo de Irán.

Horas antes, al menos cuatro personas murieron en un ataque aéreo israelí contra el patio de un hospital en la Franja de Gaza. El bombardeo provocó enormes llamas en un abarrotado campamento de personas desplazadas por la guerra y causó quemaduras graves a más de dos docenas de ellas, según médicos palestinos.

El ejército israelí indicó que había atacado a milicianos escondidos entre los civiles, sin proporcionar pruebas. En los últimos meses, ha atacado varias veces campamentos y refugios llenos de gente con el argumento de que milicianos de Hamás los utilizaban para preparar ataques.

El Hospital Mártires de Al-Aqsa, en la ciudad central de Deir al-Balah, ya tenía problemas para atender al gran número de heridos de otro ataque a una escuela cercana convertida en refugio, en el que murieron al menos 20 personas cuando un bombardeo de madrugada golpeó el recinto y prendió fuego a muchas de las carpas.

Se oyeron varias explosiones secundarias tras el primer estallido, pero en un primer momento no estaba claro si se debían a armas o a combustible.

Imágenes de The Associated Press mostraban a niños entre los heridos. Un hombre lloraba mientras llevaba en brazos a un niño pequeño con la cabeza vendada. Otro niño pequeño con la pierna vendada recibía una transfusión de sangre en el suelo del hospital repleto de gente.

#BREAKING

Israel bombed people in their tents around Al Aqsa hospital. You can see a person in a hospital bed screaming & flailing their arms but they’re unable to move.

In 12 hours alone, Israel’s killed kids playing soccer; bombed a school killing 22; bombed people in tents. pic.twitter.com/cwcNuQBPVj

— Samira Mohyeddin سمیرا (@SMohyeddin) October 13, 2024