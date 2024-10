Desde casa, México buscará romper racha de 5 años sin victorias contra Estados Unidos

Desde la última victoria mexicana, los dos equipos se han enfrentado en siete ocasiones —la última de ellas recién en marzo pasado en la final de la Liga de Naciones. Los otros enfrentamientos fueron dos por las eliminatorias mundialistas: una semifinal de Liga de Naciones (2023) y una final más del mismo torneo (2021), además de un amistoso (2023) y la final de la Copa Oro (2021).

Ciudad de México, 14 de octubre (AP) — Con Javier Aguirre como entrenador, México sufrió una de las derrotas más dolorosas en su historia al perder ante Estados Unidos en los octavos de final de una Copa del Mundo. Ahora, con el “Vasco” de regreso en el banquillo, el Tri buscará ponerle fin a una racha de más de cinco años sin poder vencer a su acérrimo rival.

Los mexicanos recibirán el martes por la noche a los estadounidenses en el estadio Akron de la occidental ciudad de Guadalajara en procura de su primer triunfo ante ellos desde el 6 de septiembre de 2019, cuando se impusieron en un amistoso en Nueva Jersey.

En la ronda de octavos del Mundial de Corea-Japón 2002, Estados Unidos superó 2-0 al México conducido por Aguirre. El entrenador de 65 años, que además dirigió al Tri en Sudáfrica 2010, volvió en agosto para una tercera etapa al relevar a Jaime Lozano.

“Mi peor derrota fue con los americanos en el 2002”, dijo Aguirre el lunes en rueda de prensa. “He llorado dos veces en el fútbol y una fue esa noche terrorífica, uno de mis peores momentos, mi peor decisión y me exilié en España y pagué el precio”.

Desde la última victoria mexicana, los dos equipos se han enfrentado en siete ocasiones —la última de ellas recién en marzo pasado en la final de la Liga de Naciones. Los otros enfrentamientos fueron dos por las eliminatorias mundialistas: una semifinal de Liga de Naciones (2023) y una final más del mismo torneo (2021), además de un amistoso (2023) y la final de la Copa Oro (2021).

En esa racha, el mejor resultado para los mexicanos fueron los empates en el estadio Azteca por las eliminatorias mundialistas y otra igualdad en el amistoso del año pasado.

“En el fútbol hay tres resultados y puede pasar cualquier cosa, no sólo por salir de local ya le tienes que ganar a Estados Unidos. Intentaremos ganar y si nos vendría bien ganar por supuesto que sí, pero al final de cuentas pienso que son partidos de preparación”, dijo Aguirre. “No tapo la herida antes de hacérmela”.

De esos siete partidos, seis fueron en Estados Unidos, pero ahora México buscará sacarle provecho a jugar en casa, aunque no será en el Azteca porque está en renovaciones para el Mundial de 2026.

“Las estadísticas no nos favorecen, las recientes, pero es verdad que cada historia es distinta, ellos estrenando técnico y yo vengo llegando, los dos estamos reconociendo el camino de cara al Mundial”, dijo Aguirre. “Somos locales porque siempre nos toca ir allá, pero no es un tema personal, no es una vendetta”.

El partido será en el estadio Akron de la occidental ciudad de Guadalajara, donde México no disputa un encuentro desde septiembre de 2010 cuando se impuso 2-1 a Ecuador.

El encuentro servirá como un homenaje para el volante Andrés Guardado, quien será titular en su último encuentro con la camiseta mexicana.

“Lo ideal y lo más bonito, siendo egoísta en el partido donde voy a vivir algo así, me encantaría que la selección ganara y se fuera contento todo mundo”, dijo Guardado. “Que no se fuera un poco manchado el homenaje con una derrota ante Estados Unidos, sería feo”.

Estados Unidos también acaba de abrir un capítulo con un nuevo entrenador: el argentino Mauricio Pochettino, quien se estrenó con un triunfo sobre Panamá el pasado fin de semana.

Los estadounidenses llegan al encuentro con cinco bajas notables: Marlon Fossey, Weston McKennie, Ricardo Pepi, Christian Pulisic y Zack Steffen.

“Todo el mundo quiere ganar, queremos ganar porque es importante, ojalá podamos mantener esa racha. Sabemos que estamos en una situación y circunstancia que no es la ideal para venir a competir”, dijo el argentino. “Pero es una gran oportunidad, vuelvo a decir, si jugamos a las canicas te quiero ganar la quinta y la sexta y 20 veces y humillarte deportivamente, no humanamente, no confundamos”.

México llegará al encuentro luego de empatar 2-2 ante el Valencia de España en un amistoso jugado el sábado en Puebla. En ese partido, Aguirre le dio oportunidad a varios jugadores jóvenes y se espera que ante Estados Unidos mande al que será su cuadro base.

“Nos pesó un poco el empate, porque podíamos haberlo ganado, pero ya nos estamos concentrando en el siguiente partido. El enfoque es sacarnos la espinita y lo vamos a lograr, estamos trabajando para eso”, dijo Ozziel Herrera, un delantero que recibió la oportunidad de ser titular ante los españoles.

Entre los jugadores que se espera regresen a la titularidad se encuentran el veterano arquero Guillermo Ochoa y el delantero Raúl Jiménez. Las ausencias más notables para México son los delanteros Hirving Lozano, Henry Martín y Santiago Giménez, quienes están fuera por lesión.

Aguirre mencionó que, por ahora, el equipo no dará prioridad al funcionamiento, ya que está enfocado en encontrar a los jugadores adecuados que puedan marcar la diferencia y ayudar a México a trascender en la Copa del Mundo que el país coorganizará con Estados Unidos y Canadá en un par de años. “El funcionamiento no me preocupa, me ocupa elegir bien porque no te puedes equivocar en la elección de jugadores y lo digo por experiencia”, señaló el “Vasco”. “Es verdad que en todas las convocatorias sobra gente y falta gente, es inherente a la lista, pero me quiero equivocar lo menos posible”.

A pesar de minimizar el resultado, Aguirre recordó que no todo han sido malos momentos en sus enfrentamientos contra Estados Unidos. “Les gané tres veces en partidos oficiales, dos previo al Mundial del 2010 y luego en la Copa de Oro 5-0, pero esa derrota (2002) es la que duele”, añadió. “A ver si mañana soy y somos capaces con mi cuerpo técnico de salir en un partido a jugar bien al fútbol, a imponer nuestro estilo y ganar”. Eso es lo que esperan los aficionados mexicanos.