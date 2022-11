La retirada rusa de Jersón es el “comienzo del fin de la guerra”, asegura Zelenski

Por Sam Mednick

Jersón, Ucrania, 14 de noviembre (AP) — El Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, realizó el lunes una visita triunfal a Jersón y aseguró que la retirada rusa de la ciudad es el “comienzo del fin de la guerra”, pero también reconoció el alto precio que los soldados ucranianos están pagando en su duro esfuerzo por hacer retroceder la fuerza invasora.

La reconquista de Jersón fue uno de los mayores éxitos de Kiev en los casi nueve meses de invasión rusa. Fue otro duro golpe para el Kremlin y podría convertirse en un trampolín para nuevos avances en el territorio ocupado.

Pero gran parte del este y el sur de Ucrania todavía están bajo control ruso, y la propia ciudad de Jersón permanece al alcance de los proyectiles y misiles rusos. Además, siguen los intensos combates en otras partes del país, y Ucrania ha informado de varias bajas civiles.

Zelenski caminó por las calles de Jersón el lunes, otorgando medallas a los soldados y tomándose fotos con ellos.

Pero también reconoció sombríamente que la lucha hasta el momento “se llevó a los mejores héroes de nuestro país”.

Zelenski ha visitado de forma inesperada otras zonas del frente en momentos cruciales de la guerra, para apoyar a las tropas y felicitarlas por sus victorias.

Un video mostraba al Presidente devolviendo el saludo a unos vecinos asomados a la ventana de un apartamento. “¡Gloria a Ucrania!”, dijeron, a lo que el grupo de Zelenski, formado por soldados y otras personas, respondió “¡Gloria a los héroes!”.

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó hacer comentarios el lunes sobre la visita de Zelenski a Jersón, y dijo que “ustedes saben que es territorio de la Federación Rusa”.

Tras la retirada rusa, las autoridades ucranianas dicen haber encontrado pruebas de torturas y otras atrocidades.

En su video del domingo por la noche, Zelenski afirmó sin dar detalles que “los investigadores ya han documentado más de 400 crímenes de guerra, y se han encontrado cuerpos tanto de civiles como de personal militar”.

“En la región de Jersón, el ejército ruso dejó atrás las mismas atrocidades que en otras regiones de nuestro país”, afirmó. “Encontraremos y llevaremos ante la justicia a todos los asesinos. Sin duda”.

El final de los ocho meses de ocupación en la ciudad de Jersón ha desencadenado días de celebraciones, pero también ha dejado al descubierto una emergencia humanitaria. La población vive sin agua corriente ni electricidad, y faltan comida y medicamentos. Rusia aún controla en torno al 70 por ciento de la región.

Los soldados rusos que se quedaron atrás cuando sus comandantes dejaron la ciudad la semana pasada están siendo detenidos, señaló el Presidente. También habló sin dar más detalles sobre la “neutralización de saboteadores”.

Only a week ago Kherson was still occupied.

Today, the President of Ukraine @ZelenskyyUa came to visit the city.

This is what liberation looks like.

This is what courage looks like. pic.twitter.com/fwxxY5SUx4

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 14, 2022