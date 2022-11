Kiev acusa a Rusia de minar provincia de Jersón tras repliegue de tropas en la región

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Ucrania ha acusado a las Fuerzas Armadas de Rusia de intentar convertir Jersón en una “ciudad de muerte”, con minas ocultas que supuestamente servirían como trampas ante la entrada de las tropas ucranianas, que aspiran a recuperar la única capital provincial ocupada desde el inicio de la invasión en febrero.

“El Ejército ruso ha minado todo lo que ha podido: apartamentos, alcantarillas. La artillería en la orilla izquierda (del río Dniéper) planea convertir la ciudad en ruinas”, ha afirmado Mijailo Podoliak, asesor del Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

“Así es como se ve el ‘mundo ruso’: vinieron, robaron, celebraron, mataron ‘testigos’, dejaron ruinas y se fueron”, ha repasado en Twitter, un día después de que Moscú confirmase el repliegue y el paso definitivo a la ribera derecha del Dniéper tras la evacuación de decenas de miles de personas.

RF wants to turn Kherson into a "city of death". Ru-military mines everything they can: apartments, sewers. Artillery on the left bank plans to turn the city into ruins. This is what "Russian world" looks like: came, robbed, celebrated, killed "witnesses", left ruins and left.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 10, 2022