Invasión rusa acelera saturación del sistema solicitudes de asilo de la Unión Europea

BRUSELAS, 9 de noviembre (AP).— El número de personas que pidieron protección internacional en Europa alcanzó cifras que no se habían visto desde que más de un millón de personas buscaron refugio en el continente hace siete años, lo que podría aumentar la presión sobre los sistemas nacionales de asilo, según advirtió el miércoles una agencia de la Unión Europea.

Unas 84 mil 500 personas pidieron asilo en agosto en los 27 miembros de la UE, Noruega y Suiza, mientras que otras 255 mil, la mayoría llegadas de Ucrania, pidieron alguna forma de protección temporal, según la Agencia de Asilo de la UE. Es un incremento del 16 por ciento respecto a julio.

Casi un tercio de los solicitantes era de Afganistán y Siria. También aumentaron las peticiones de ciudadanos turcos, indios y marroquíes. Además, muchas personas de Bangladesh, Pakistán, Túnez y Georgia pidieron asilo.

