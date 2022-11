Penn da estatuilla de Premios Óscar a Zelenski como “símbolo de fe en la victoria”

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- El reconocido actor Sean Penn entregó una estatuilla del Premio Óscar al Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski como “símbolo de fe en la victoria” y deseó que fuera regresada hasta Estados Unidos, una vez que, según dijo, la guerra termine con la virtual victoria de Kiev.

De acuerdo con el video compartido en redes social, Sean Penn se encontró con Zelenski en las oficinas gubernamentales en Kiev para entregarle la presea a quien antes de ser Presidente fuera actor de teatro y comerciales. “Cuando ganes, tráelo de vuelta a Malibú”, le dijo Penn a Zelenski.

“Esta vez nuestra reunión fue especial. Sean trajo su estatuilla del Óscar como símbolo de fe en la victoria de nuestro país. Permanecerá en Ucrania hasta el final de la guerra”, ha explicado el ucraniano tras la reunión del martes en su cuenta de Facebook.

Sean Penn awards his Oscar for Best Actor to Zelensky. pic.twitter.com/DFi67MwOBn

— Ian Miles Cheong (@stillgray) November 9, 2022