Estos son los “Phryges”, las mascotas oficiales de los Juego Olímpicos de París 2024

Francia, 14 de noviembre (RFI).- Los peluches rojos se presentaron oficialmente el lunes y llegarán esta semana a la tienda oficial de merchandising, que se abre ese mismo día en el barrio parisino de Les Halles.

El contrato ha sido adjudicado a las empresas francesas Gispy y Doudou et Compagnie, que se reparten el 60 por ciento y el 40 por ciento respectivamente. Doudou et Compagnie tiene previsto producir el 15 por ciento de su cuota en su fábrica de Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), que se ampliará para la ocasión.

On vous présente la Phryge Olympique et la Phryge Paralympique !

Les mascottes de #Paris2024 ✨

Sportives, fêtardes… et françaises 🇫🇷

Here are the Olympic Phryge and the Paralympic Phryge!

The #Paris2024 mascots ✨

They are sporty, love to party… and are so French 🇫🇷 pic.twitter.com/plupKzQqNs

— Paris 2024 (@Paris2024) November 14, 2022