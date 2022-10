México se postulará para ser sede de los Juegos Olímpicos del 2036, anuncia la SRE

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- México ha anunciado oficialmente su postulación para que sea sede de los Juegos Olímpicos para 2036 o 2040.

La noticia fue dada a conocer este miércoles por el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón, y María José Alcalá Izguerra, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM).

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que México “tiene todo” lo posible como para ser anfitrión, aún a pesar de que, en caso de que suceda, el Gobierno actual no esté cuando llegue aquel momento.

“Las ciudades no se deben adaptar a los Juegos Olímpicos… los Juegos Olímpicos se tienen que ajustar a las ciudades”, resaltó el Canciller, hecho que también compartió Alcalá Izguerra, quien afirmó que el Comité Olímpico Internacional (COI) ha manejado estrategias para que se lleven a cabo dichos eventos deportivos sin necesidad de endeudar a los países anfitriones.

Nuestra presidenta @maryjosealcala además de ser la primera mujer en estar al frente del #COM también es la que busca darle unos Juegos Olímpicos de nueva cuenta a México 🇲🇽👏

Como ejemplo de la capacidad de México para albergar un evento deportivo internacional, el Canciller citó que para 2026, nuestro país será el único en ser tres veces anfitrión de un Mundial, asegurando además, que “somos una potencia deportiva”, tanto por los logros en dichas competencias y por ser un país con una democracia fuerte y una de “las mejores economías del mundo”.

En julio, el COM expresó ante el COI su interés por ser país sede de los Juegos Olímpicos a través de una carta dirigida a su presidente, Thomas Bach, quien dijo sentirse complacido con la proposición de México por ser anfitrión de dicho evento.

Y fue a partir de esta carta que el COM ha llevado a cabo una serie de pasos, de acuerdo con la normativa del Comité Olímpico Internacional, para poder postularse como país anfitrión de los Juegos.

En junio de este año, Marcelo Ebrard dijo que no era mala idea que México volviera a ser sede de unos Juegos Olímpicos y dio a conocer que buscaría que en tierras aztecas se viviera nuevamente la máxima justa deportiva para 2036, lo que sería un hecho histórico después de 54 años de las primeras olimpiadas.

“Que no podríamos traer otras Olimpiadas a México ¿por qué no? […] ¿Por qué no lo vamos a hacer? Hagámoslo, propongámoslo, organicémonos. Es largo el plazo, tendría que ser en 2036, estamos en 2022. Hagamos un planteamiento para que se lo llevemos al Presidente de la República y si nos autoriza, empezamos a trabajar con toda la diplomacia mexicana para que tengamos los Juegos Olímpicos en 2036″, aseveró el Canciller mexicano.