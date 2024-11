Donald Trump elige a un antivacunas y lo pone a cargo de la Secretaría de Salud

Por Jill Colvin y Amanda Seitz

NUEVA YORK (AP).- El virtual Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, señaló el jueves que nominará al activista antivacunas Robert F. Kennedy Jr. como Secretario de Salud y Servicios Humanos, colocándolo al frente de una enorme dependencia federal que supervisa todo, desde la inocuidad de medicamentos, vacunas y alimentos hasta la investigación médica y los programas de la red de seguridad social Medicare y Medicaid.

“Los estadounidenses se han visto aplastados durante demasiado tiempo por el complejo industrial alimentario y las compañías farmacéuticas que han participado en engaños y desinformación en lo que respecta a la salud pública”, dijo Trump en una publicación en su plataforma de redes sociales Truth Social en la que anunció el nombramiento. Kennedy, aseguró, hará que ”¡Estados Unidos sea grande y saludable otra vez!”.

Kennedy, un exdemócrata que se postuló como independiente en la contienda presidencial de este año, abandonó su candidatura después de llegar a un acuerdo para respaldar a Trump con la promesa de obtener un papel en la política de salud del nuevo Gobierno.

I am thrilled to announce Robert F. Kennedy Jr. as The United States Secretary of Health and Human Services (HHS). For too long, Americans have been crushed by the industrial food complex and drug companies who have engaged in deception, misinformation, and disinformation when it…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2024