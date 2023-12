El Presidente elegirá hoy a nueva Ministra de la SCJN; me meten en predicamento, dice

Desde ayer por la tarde, Ricardo Monreal Ávila, Senador de Morena, adelantó que se había caído la negociación entre las bancadas del partido guinda y Movimiento Ciudadano (MC) para seleccionar a la nueva Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), algo que quedó confirmado con el resultado que arrojó la votación de la segunda terna, la cual se realizó durante la madrugada.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).— El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este jueves elegirá a la persona que será la nueva Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); sin embargo, reconoció que se encuentra en “un predicamento” porque las tres candidatas que propuso, las cuales fueron rechazadas por el Senado de la República, “son de primera”.

“Hoy mismo vamos a resolver. O sea, porque la verdad las tres son muy buenas, son de primera y tengo nada más que pensar quién puede ser, pero las tres son de primera. Sí me meten en un predicamento, ¿no? Pero afortunadamente sé la ventaja que tengo: que son mujeres con principios, mujeres con ideales; que están a favor del pueblo, de la justicia; que no están, como otras autoridades del Poder Judicial, al servicio de los potentados”, dijo.

López Obrador insistió en que no se trata de mujeres sin criterio o sin ideales. “Son mujeres con convicción. En eso no me va a costar. En eso no hay problema. El asunto es que tengo que decidir”, declaró duranre su conferencia de prensa matutina, espacio en el que se comprometió a revelar el nombre de la persona seleccionada hoy mismo para que ya se resuelva el asunto. Ante dicha situación, se le preguntó si se reunirá con ellas antes. “Sí, aquí en Palacio”, respondió.

En su intervención, también destacó que “estamos en el terreno de lo inédito porque hay libertades, hay democracia”. “Antes sólo existía un poder, el Ejecutivo. Era el poder de los poderes. El Legislativo y el Judicial eran como apéndices, pero esto no es nuevo, viene desde el Porfiriato y ahora no. Ahora hay un auténtico Estado de Derecho, no hay un Estado de chueco y hay libertades. Antes era lo que decidía el Presidente”, recordó.

“Desde que yo llegué, envié a tres sin decir ‘este o esta compañera’, sino ‘decidan ustedes, ese es su trabajo, es su facultad’; buscando siempre que cualquiera de los tres sea gente de bien, honesta, íntegra, con convicciones, que quiera realmente contribuir a que haya justicia en nuestro país. Eso es lo que hago y he hecho siempre”, sostuvo el mandatario mexicano.

Asimismo, explicó que “el procedimiento [para elegir a un Ministro o Ministra] es que uno de los tres [candidatos o candidatas] tiene que contar con mayoría calificada, no es mayoría simple, no es la mitad más uno; sino sale electo o electa quien obtiene mayoría calificada”.

“En el caso del Senado son 128 senadores. Son dos terceras partes la mayoría calificada. 96 tienen que probar. Entonces nuestro movimiento tiene mayoría, pero no calificada, y la mayoría calificada se requiere para esto y se requiere también para reformar la Constitución”, subrayó el Jefe del Ejecutivo federal.

No obstante, señaló que “como no hay enjuagues, se hacen tres intentos”. “Yo envié para que una compañera ocupe el lugar en la Corte porque son 11 miembros y renunció uno, el Ministro [Arturo] Zaldívar. Es para suplirlo y envié una terna de tres mujeres; pero como están en el plan, los del bloque conservador, de no aprobar nada de nosotros porque además ya estamos en temporada político-electoral, entonces rechazaron la propuesta una vez, dos veces y tres veces. Y ya cuando es así, ya yo tengo la facultad para proponer. Y voy a proponer”, sentenció.

Más tarde, casi al término de su encuentro con los medios de comunicación, el gobernante precisó que al medio día informará el nombramiento de la próxima Ministra a través de un comunicado; se espera que éste salga antes de que se vaya a Campeche.

¿QUÉ PASÓ CON LA SEGUNDA TERNA EN EL SENADO?

El Senado de México rechazó el jueves la segunda terna de candidatas a la SCJN propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la vacante que dejó el exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien renunció para unirse al equipo de la candidata del partido oficialista a la Presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo.

Por segunda ocasión en menos de un mes, la bancada del partido oficialista, Morena, fracasó en sus intentos de lograr la mayoría calificada que se requería para elegir la nueva Ministra. La oposición en bloque objetó a las tres candidatas por su vinculación con el Gobierno.

✅ Se avala la idoneidad de la terna propuesta para cubrir la vacante de ministra de la @SCJN. Con 69 votos a favor y 38 en contra. pic.twitter.com/Ohof9yX20r — Senado de México (@senadomexicano) December 14, 2023

Aunque Morena y sus aliados controlan el Senado, necesitaban el respaldo de la oposición — que tiene más de 40 senadores — para alcanzar al menos 81 votos en una cámara de 128 miembros.

Luego de dos rondas de votación, las postuladas Eréndira Cruzvillegas Fuentes, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura; Bertha Alcalde, asesora jurídica de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y Lenia Batres, consejera adjunta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, no lograron la mayoría calificada.

A finales de noviembre, López Obrador presentó una primera selección integrada por Alcalde, Batres y María Ríos González, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, que tampoco salió elegida.

✅ Se emitieron 121 votos. ▪️ 16 para Bertha María Alcalde Luján

▪️ 54 para Lenia Batres Guadarrama

▪️ Dos para Eréndira Cruz Villegas

▪️ Tres nulos y 46 en contra. La terna se da por rechazada. Se informará del resultado al Ejecutivo Federal. — Senado de México (@senadomexicano) December 14, 2023

Tras el rechazo de las dos ternas, se abrió el camino para que López Obrador nombre directamente a la nueva integrante del máximo tribunal, según lo que establece la legislación mexicana.

La nueva Ministra ocupará el cargo de Arturo Zaldívar, que renunció en noviembre para incorporarse al equipo de campaña de la exalcaldesa capitalina Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena a las elecciones presidenciales de junio de 2024.

Zaldívar dirigió el máximo tribunal entre 2019 y 2022, y siempre fue identificado como alguien cercano a López Obrador. Su renuncia se produjo en medio de la tirante relación entre el Gobierno y el Poder Judicial, que se han deteriorado en los últimos meses luego de que la Corte invalidó las reformas Energética y Electoral, así como el traspaso de la Guardia Nacional (GN) al Ejército que impulsó el mandatario.

Entre los once ministros de la Corte, López Obrador siempre ha contado con el apoyo de Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, quien a comienzos de año se vio envuelta en un escándalo por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura que aún está pendiente de decisión en los tribunales.

-Con información de AP