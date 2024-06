El último dirigente del extinto PRD dice que Xóchitl no tuvo ni estrategia de campaña

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).- La candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez Ruiz fracasó, entre otras cosas, porque ella y los partidos que la impulsaron nunca lograron coordinar su campaña, es decir, operaron sin una estrategia como alianza, reconoció Jesús Zambrano, último dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que llegó a ser la segunda fuerza política del país pero ahora, después de la elección del 2 de junio, perdió su registro a nivel nacional.

“Se cometieron múltiples errores en la coalición opositora porque nunca hubo una estrategia de campaña discutida y acordada por todos con la candidata, con los partidos políticos y la representación de la sociedad civil en ella. El cuarto de guerra funcionó sin coordinación con las dirigencias partidistas, no hubo coordinaciones estatales para dar seguimiento a las campañas y hacer una campaña única nacional con el paraguas de Xóchitl Gálvez a la cabeza, a pesar de los importantes recursos financieros aportados por los partidos políticos, especialmente por el PRD, a la campaña presidencial”, expuso este sábado en la Reunión Nacional de Nueva Izquierda a la que se sumaron perredistas de más de 17 estados.

Zambrano, con cuya dirigencia el PRD alcanzó la votación presidencial más baja en sus 35 años de historia, aceptó que en alianza con Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) no se planearon giras con “visión estratégica”.

“El diseño de las giras de nuestra candidata presidencial no se realizó mediante una visión estratégica y no se decidió esa gira, esa estrategia de giras con las direcciones nacionales. Además, al final de cuentas nunca quedó claro qué ofrecíamos, cuál era el perfil de Xóchitl Gálvez, qué representaba, qué ofrecía”.

Jesús Zambrano reconoció fallas hasta en la propaganda que emitieron en el periodo de campañas pues, dijo, la mayoría de las y los candidatos no incorporaron la imagen de Xóchitl Gálvez, como sí lo hicieron políticos que buscaron cargos con los partidos Morena, el Partido Verde (PVEM) y del Trabajo (PT) al promover a Claudia Sheinbaum Pardo, hoy virtual Presidenta electa con más de 35 millones de votos.

Las declaraciones de Zambrano se registran la misma semana en la que la exsenadora del PAN Gálvez Ruiz reconoció haber recibido malos tratos de Marko Cortés, dirigente del PAN, quien la noche de la elección presidencial le gritó cuando supo que llamó a Claudia Sheinbaum para felicitarla por su triunfo.

En la elección del 2 de junio la alianza PAN-PRI-PRD sumó 16 millones 502 mil 697 de votos (27.4 por ciento) frente a los 35 millones 924 mil 519 a favor de la morenista Claudia Sheinbaum Pardo (59.7 por ciento).

La debacle del PRD y el respaldo al PAN y al PRI ya se veía desde años. Por ejemplo, “Los Chuchos”, como se conoce al grupo que encabezan Jesús Zambrano y Jesús Ortega, respaldaron el Pacto por México, ello significó respaldar las políticas impulsadas por el Gobierno priista de Presidente Enrique Peña Nieto.

El PRD fue fundado hace 35 años como suma de lae principales luchas de izquierda, una muestra es que heredó el registro del Partido Socialista Mexicano. Ese partido, reconoció Zambrano, “ya no existe”.

“Me duele decirlo, pero me toca decirlo a mí ya no existe más el PRD que como el registro original del PCM (Partido Comunista Mexicano), del PSUM (Partido Socialista Unificado de México) y del PSM (Partido Mexicano Socialista), fruto de gloriosas, batallas y múltiples sacrificios y que fue fundamental en el proceso de transición democrática. Ese PRD que construimos hace 35 años ya no existe más como tal, pero sigue vivo, hay que decirlo, el entusiasmo y la convicción de seguir luchando por una democracia hoy amenazada y una patria para todas y todos”.