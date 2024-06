Ejército israelí anuncia muerte de 8 soldados en Gaza en el ataque más letal en meses

Por Jack Jeffery

Jerúsalen, 15 de junio (AP) — Una explosión en el sur de Gaza mató a ocho soldados israelíes, según informó el ejército el sábado, en lo que constituye el ataque más mortífero contra las fuerzas israelíes en meses.

El ataque, que se registró después de más de ocho meses de una guerra encarnizada que no parece que vaya a terminar pronto, probablemente alimentará nuevas peticiones de alto el fuego por parte de los manifestantes israelíes. Además, tuvo lugar en un momento en que el Gobierno se enfrenta a la indignación generalizada por las exenciones del servicio militar para los jóvenes ultraortodoxos.

Israel lanzó una invasión aérea y terrestre en Gaza en respuesta a un ataque transfronterizo perpetrado por Hamás y otros milicianos el 7 de octubre, en el que fueron asesinadas unas mil 200 personas y otras 250 fueron tomadas como rehenes. La ofensiva israelí ha matado a más de 37 mil palestinos, según las autoridades de salud locales, que no distinguen entre civiles y combatientes. También ha desencadenado un desastre humanitario en Gaza, donde más del 80 por ciento de la población se ha visto desplazada y las restricciones israelíes y los continuos combates han obstaculizado los esfuerzos por hacer llegar la ayuda humanitaria, lo que ha provocado un hambre generalizada.

La explosión del sábado tuvo lugar en Rafah, ciudad meridional que Israel ha identificado como el último gran bastión de Hamás. Israel envió tropas terrestres a la ciudad a principios de mayo y no ha indicado cuándo terminará la operación.

There is no food or drink even in southern Gaza. The situation is not limited to the north only

The south is also suffering. What is happening?

Why is no one speaking? We are on the Day of Arafah and Eid is coming, and the innocent and oppressed in Gaza

This is a real disaster https://t.co/2I9GJU44vE

— Anarcho Spice (@ericamarguerit) June 15, 2024