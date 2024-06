Después de 15 años de ser rey en Guanajuato, Zamarripa se asegura retiro privilegiado

Las reformas que llevó a cabo el aún Fiscal de Guanajuato tuvieron lugar luego de que durante su campaña electoral, Libia García Muñoz Ledo, ahora Gobernadora electa de ese estado, propuso que de se ser elegida como mandataria estatal, tanto Zamarripa Aguirre como Alvar Cabeza de Vaca, titular de la Secretaría de Seguridad estatal serían destituidos de sus respectivos cargos en los que han permanecido desde 2009.

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).- Carlos Zamarripa Aguirre, Fiscal de Guanajuato, realizó modificaciones al reglamento interno de la Fiscalía General del estado (FGE), sin consultar al Congreso local, con la finalidad de aumentar 33 por ciento su pensión, con lo que, se presume, recibiría mensualmente un monto superior al salario que percibe el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Zamarripa Aguirre fue nombrado en 2009 titular de la hoy extinta Procuraduría de Justicia de Guanajuato por el entonces Gobernador Juan Manuel Oliva, cargo en el que se mantuvo durante el sexenio de Miguel Márquez, de 2012 a 2018, y con la llegada de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a la gubernatura de esa entidad fue promovido como Fiscal por nueve años más, por lo que se tenía contemplado que dejara la Fiscalía hasta 2028. Es decir, ha estado como encargado de la procuración de justicia de esta entidad por 15 años.

Las reformas que llevó a cabo tuvieron lugar luego de que durante su campaña electoral, Libia García Muñoz Ledo, ahora Gobernadora electa de ese estado, propuso que de se ser elegida como mandataria estatal, tanto Zamarripa Aguirre como Alvar Cabeza de Vaca, titular de la Secretaría de Seguridad estatal, serían destituidos de sus respectivos cargos.

Tras la propuesta de la entonces candidata a la gubernatura de Guanajuato, el Fiscal del estado adicionó el acuerdo denominado capítulo VIII del Sistema Complementario de Seguridad Social, en el que estableció un monto mayor de jubilación, además de otras prestaciones como seguros médicos, gastos funerarios, seguridad personal que estaría a cargo de un equipo de escoltas e incluso dispondría de un arma de fuego.

Durante el pleno del Congreso de Guanajuato, los Diputados locales por Morena David Mendizábal Martínez y Ernesto Prieto Gallardo señalaron que Zamarripa Aguirre implementó diversos cambios en el reglamento interno de la FGE con el propósito de beneficiarse económicamente luego de que se retire del cargo, cuando, según estimaciones, podría recibir mensualmente alrededor de 145 mil pesos.

Mientras se debatía la elección del titular del Órgano Interno de Control de la FGE, cuya terna fue propuesta por Zamarripa Aguirre, el legislador morenista Martínez Mendizábal se refirió a las modificaciones que llevó a cabo el Fiscal, mismas que criticó al señalar que se trata de una “pensión indebida, inmoral y poco ética”, la cual “no ha devengado por su trabajo”.

Por su parte, el Diputado Ernesto Prieto calificó la pensión que recibirá Zamarripa Aguirre de “jubilación VIP”, pese a que, dijo, ha sido el peor Fiscal “en la historia de Guanajuato” y uno de los peores de todo el país, por lo que consideró que “debería irse a la cárcel”. “Con esta reforma se beneficiarán indebidamente todo su séquito y el fiscal, que dejarán sus cargos ante los inminentes cambios por el cambio de Gobierno”, añadió.

Las modificaciones que estableció el Fiscal tuvieron lugar el pasado 19 de marzo de este 2024, mediante el acuerdo 1/2024-FGEG, y entraron en vigor el 2 de abril, un día después de que se dieron a conocer a través del Periódico Oficial del estado, en las que también contempló una figura denominada “gratificación por fidelidad”, con la que beneficiará a sus colaboradores.

En declaraciones a Periódico AM, Yulma Rocha Aguilar, Diputada local de Guanajuato por el partido Movimiento Ciudadano, aseguró que la salida de Zamarripa Aguirre se gestó sobre un previo y oscuro acuerdo, en el que estuvieron inmiscuidos el actual Gobernador de Guanajuato y la Gobernadora electa, con el objetivo de proteger al aún Fiscal del estado.

“Yo lo dije desde hace unos meses, se estaba preparando una jubilación anticipada o una renuncia del Fiscal, por temas electorales. Ya no les sirvió el Fiscal durante la elección, les ha servido durante 15 años, en la elección se les convirtió en un lastre y entonces era rómpase en caso de emergencia”, sostuvo la legisladora.

“Evidentemente esto viene acordado con el Gobernador saliente y con la Gobernadora entrante. Esto es un acuerdo que seguramente se dio durante la campaña, yo lo dije, Libia candidata no se hubiera atrevido a salir y decir que se iba el Fiscal si no hubiese una negociación previa”, sostuvo la Diputada Rocha Aguilar.

El Fiscal es un personaje ligado a la organización clandestina de ultraderecha, El Yunque, cercana al Partido Acción Nacional (PAN), según señalamientos hechos por el Presidente López Obrador. Durante los 15 años que lleva encabezando la FGE, el número de homicidios dolosos en esa entidad creció 649.7 por ciento, pues de 414 asesinatos que se registraron en el año 2009, para el año 2023 la cifra de esos crímenes llegó a tres mil 104.

Entre las polémicas en la que se ha visto envuelto el Fiscal de Guanajuato se encuentra el caso del panista Jorge Romero Vázquez, quien fue acusado y puesto en prisión de manera preventiva por presunta violación, pero que tras la reclasificación de este delito en uno menor, por parte de la FGE, obtuvo su libertad.

Además, durante la gestión de Zamarripa se han presentado masacres que quedarán para la historia, una de las más recientes tuvo lugar la madrugada del 17 de diciembre de 2023, cuando un comando armado irrumpió en una fiesta en la exhacienda de San José del Carmen, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato y sin mediar palabra, disparó contra las y los asistentes, dejando 12 personas muertas y 12 heridas.

Además, los agresores incendiaron varios vehículos antes de huir del lugar, que sirve como espacio para diversos eventos sociales, mismo que fue escenario de un violento ataque cuando hombres armados llegaron en al menos dos camionetas y abrieron fuego indiscriminadamente contra los asistentes a una presunta posada que se estaba llevando a cabo en dicho recinto. Las detonaciones resonaron en toda la comunidad.

El multihomicidio en la exhacienda de San José del Carmen, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, tuvo lugar dos semanas después de que fueran hallados los cuerpos sin vida de cinco jóvenes, de entre 25 y 30 años, en las inmediaciones de la Universidad de Guanajuato, campus Celaya, Guanajuato.

Los jóvenes, quienes también presentaron signos de violencia y disparos en la cabeza, fueron identificados como los hermanos Jesús Virgilio Orozco Mateos y Fabián Orozco Mateos, el primo de estos, Pedro Francisco Mateos Puente, además de José Eduardo Freire Ortega y Bryan Jesús Amoles Gasta, quienes cursaban la carrera de medicina en la Universidad Latina de México.

Pese a estos hechos, el pasado mes de enero, durante una entrevista a Periódico AM, el Gobernador de Guanajuato, defendió al Fiscal Zamarripa Aguirre, sin tomar en cuenta de las constantes críticas sobre la prevaleciente violencia en la entidad, así como a su falta de resultados en seguridad.

El mandatario estatal destacó la labor del Fiscal Zamarripa, y aseguró que es “el mejor” por los resultados brindados, aunque no sea reconocido por la sociedad ni la clase política. “Pese a quien le pese, Zamarripa es el mejor”, sostuvo Sinhue Rodríguez, quien señaló que si no se trabaja conjuntamente entre los tres niveles de Gobierno, será muy difícil desmantelar las estructuras criminales que radican en el estado.

“Esta descomposición que tiene el país, y que tiene Guanajuato no fue en un año, en dos o en tres, fueron años y años que se ha venido descomponiendo y va a tardar años esto, pero hay que luchar. Yo le digo a los guanajuatenses: hay que luchar contra estos delincuentes, no hay que someterse, no hay que dejarlos, hay que denunciar, hay que confiar [en las autoridades]”, dijo.

“Si no trabajamos de la mano con las autoridades de los tres niveles, va a ser muy difícil dañar estas estructuras criminales, que son muy fuertes, y que se han ido arraigando en todo el país durante ya mucho tiempo”, agregó.

En tanto, el Presidente López Obrador en varias ocasiones ha insistido en la necesidad de que Zamarripa sea removido de su cargo. Algo que no ha ocurrido. En 2022 dio a conocer que él personalmente se lo ha pedido al Gobernador panista Diego Sinhue. No obstante, señaló que eso no se podía ya que, reveló, el Fiscal es muy poderoso y que un grupo de ultraderecha lo sostiene en el cargo, incluso por encima de la voluntad de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“No puede porque pertenece el Fiscal a un grupo al interior del PAN muy fuerte. Es uno de los casos extraordinarios, porque por lo general los gobernadores tienen autoridad, pero aquí no es así, incluso hasta tengo buena opinión del Gobernador, pero lo tienen rodeado”, comentó López Obrador en esa ocasión.

Guanajuato ocupa desde hace algunos años los primeros lugares a nivel nacional en homicidios dolosos. El Jefe del Ejecutivo federal ha reclamado que legisladores del Partido Acción Nacional rechacen la iniciativa de reforma para que se amplíe la participación de las Fuerzas Armadas en las calles para tareas de seguridad, a pesar de la violencia registrada en dicha entidad.

– Con información de Obed Rosas, Alfonso López Dávila y Zona Franca

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.