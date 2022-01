Djokovic vuelve a ser detenido en hotel de Melbourne en espera de su audiencia

Ciudad de México, 15 de enero (RFI).- El serbio de 34 años está de regreso al centro de detención de migrantes en el que permaneció durante cinco días la semana pasada, hasta que sus abogados consiguieron revertir una primera expulsión del país.

Ayer viernes el Gobierno australiano canceló por segunda vez su visado, sin aplicar su expulsión inmediata, a la espera de que la justicia se pronuncie sobre el recurso presentado por los abogados del jugador.

El caso está en manos de una corte federal, después de que el juez de Melbourne, ante el que apelaron los abogados del tenista, se declarara incompetente. Situación que, según su defensa, puede ralentizar el procedimiento.

Según la documentación presentada ante la justicia, las autoridades del país oceánico argumentan que la presencia de Djokovic “puede alentar el sentimiento antivacunas” y provocar “agitación social”, motivos por los que solicitan su expulsión.

Después de casi dos años expuestos a uno de los cierres fronterizos más restrictivos del mundo para frenar la propagación de la COVID-19, los australianos enfurecieron al conocer la exención médica otorgada al tenista serbio.

Djokovic admitió esta semana “errores” en toda la polémica, como incluir información falsa en su declaración de viaje entregada a las autoridades australianas o haberse reunido con un periodista después de haber dado positivo al covid-19.

El tribunal celebró una audiencia este sábado, que Djokovic siguió telemáticamente, y tiene prevista mañana domingo, justo un día antes del supuesto debut de Djokovic en el Melbourne Park ante su compatriota Miomir Kecmanovic.

And just like that – Novak Djokovic is back in detention. He arrived at the Carlton hotel minutes ago and will spend at least one night here ahead of his Federal Court hearing tomorrow at 9.30am @9NewsMelb pic.twitter.com/fMi0c0wU8Y

— Lana Murphy (@LanaMurphy) January 15, 2022