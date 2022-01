Downing Street hacía festejos todos los viernes durante pandemia: Daily Mirror

Londres, 15 ene (EFE).- El personal de Downing Street, sede de la Jefatura del Gobierno británico, celebraba reuniones sociales en las que se consumía vino y cerveza todos los viernes durante la pandemia de la COVID-19, pese a las diferentes restricciones vigentes en cada momento, reveló este sábado el diario Daily Mirror.

Los eventos, calificados en la prensa como “el vino de los viernes”, estaban programados de forma automática en las agendas de medio centenar de empleados de la oficina del Primer Ministro, Boris Johnson, y en ocasiones las reuniones se llegaban a prolongar hasta la medianoche.

Como en anteriores ocasiones, Downing Street no ha desmentido la información y se limita a pedir que se espere a los resultados de la investigación interna que dirige la alta funcionaria Sue Gray sobre las supuestas fiestas ilegales en la sede del Ejecutivo.

“El vino de los viernes”, una larga tradición en la sede del Primer Ministro, contaba con la anuencia del propio Johnson, quien en ocasiones se pasaba por el lugar de la reunión para departir con los empleados, según el periódico.

Una fuente anónima señaló al medio que el Jefe del Gobierno pasaba por los encuentros de camino a su apartamento oficial, ubicado en el mismo edificio, y a menudo animaba a su celebración.

El Daily Mirror publica la imagen de un frigorífico lleno de bebidas alcohólicas que entró en Downing Street a través de una puerta trasera el 11 de diciembre de 2020, cuando en Inglaterra estaba prohibido que personas no convivientes tuviesen contacto con fines sociales en interiores.

En esas reuniones el personal se congregaba para jugar a juegos de mesa como el Pictionary mientras bebía vino y cerveza, según la misma fuente.

