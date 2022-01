Recolector de basura en México se disfraza de miembro de Kiss. Gene Simmons lo elogia

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- Gene Simmons, vocalista y bajista de la banda estadounidense Kiss, compartió el video de un trabajador de limpieza en México que se disfrazó de su personaje, The Demon.

Desde su cuenta de Twitter, el cofundador del grupo de rock, subió un video donde se puede ver al regiomontano hacer su trabajo de saneamiento desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

“El apuesto caballero”, como lo llamó el músico Chaim Witz, nombre de pila de Simmons, se volvió viral la noche del viernes, cuando más de mil 800 usuarios compartieron su video y otros ocho mil reaccionaron a él.

En el clip se observa al trabajador de limpieza vestido de The Demon mientras avisa desde el camión que el servicio de recolección de llegó al ritmo de “I was made for loving you” del álbum “Dinasty”, lanzado por Kiss en 1979.

This handsome gentleman works at the Sanitation Company in Monterey, Mexico…A powerful and attractive man, if there ever was one! Thank you, Rodrigo. pic.twitter.com/YGE6VHJUg1

— Gene Simmons (@genesimmons) January 15, 2022