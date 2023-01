La Feria Estatal de León 2023 reúne cultura, tradición, emprendimiento y diversidad

La Feria Estatal de León cuenta con actividades como la expo ganadera, el espectáculo Illusion On Ice, un área especial para disfrutar de la gastronomía y presentaciones de Bobby Pulido, La arrolladora, Mario Bautista, Reik y Banda Pequeños Musical, entre otros.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- La Feria Estatal de León invita a sus asistentes a un “Mundo por Descubrir” del 13 de enero al 7 de febrero con sus actividades que además celebran el 447 aniversario de la fundación de la ciudad.

David Novoa Toscano, presidente del Patronato de la Feria, señaló durante la conferencia de prensa que es una feria innovadora y con grandes atractivos. “Esta feria es la mejor feria familiar de México, tiene como propósito la convivencia armónica del pasado, el presente y el futuro que se ve reflejado en la preservación de las tradiciones y la generación de propuestas innovadoras para celebrar juntos la fundación de la ciudad de León en un ambiente familiar, de amistad y de fiesta”, acotó.

La Feria Estatal de León cuenta con 8 áreas o mundos: Mundo animal, en el que los asistentes pueden interactuar con animales, además de la charrería, una granja interactiva, lienzo charro y la expo ganadera; el acceso es gratuito; el Mundo Mágico cuenta con espectáculos como Illusion On Ice con funciones de lunes a viernes a las 18:00hrs y 20:00 horas, Disney Myst be Our Guest en el Domo de la feria de lunes a viernes con funciones a las 18:30 horas y 20:30 horas, y el Circo Robert’s a un costado de Velaria de lunes a viernes con funciones a las 17:00hrs y 19:00 horas.

Otro de los mundos recibe el nombre de Mundo de las Compras en este hay productos de los comercios locales, pabellón de la piel y el calzado, además del Pabellón Guanajuato que alberga a 800 empresas de los 46 municipios del estado con productos de gran calidad, su sede está en las salas de Poliforum León de lunes a jueves.

El Mundo Musical acerca a los asistentes a su grupo o banda favorita con presentaciones en el palenque o en el Teatro del Pueblo, en este último el acceso es gratuito pero tiene cupo limitado, los accesos se consiguen en los módulos de información de la Feria el día del evento o a través de redes sociales. El palenque se realiza en el Centro de Espectáculos de la Feria de León (CEFEL) y la venta de boletos se puede realizar en tickettapp.com.mx/ y taquillas de CEFEL.

En el Teatro del Pueblo se presentarán: 13 de enero Los Recoditos, 14 de enero Molotov, 15 y 29 de enero Festival Musical Orgullo de Guanajuato, 17 de enero Los Valedores de la Sierra, 18 de enero José Julián, 19 de enero Bobby Pulido, 20 de enero La arrolladora, 21 de enero Mario Bautista, 22 de enero Cumbia Pedregal, 24 de enero Matisse, 25 de enero Los Invasores de Nuevo León, 26 de enero Moenia, 27 de enero Banda Pequeños Musical, 28 de enero Indalfer Ochoa, 31 de enero Sonoras La Gran Noche, Sonora Mermelada y La Guapachosa, 1 de febrero IMDS, 2 de febrero Motel, 3 de febrero Los Sebastianes, 4 de febrero Manuel Turizo, 5 de febrero Ana Emilia, 16,23,30 de enero y 06 de febrero Lucha libre y el 7 de febrero Reik.

En el Mundo del Sabor se disfruta de tacos, huaraches, tortillas ceremoniales, gorditas y muchos platillos y bebidas para saciar el apetito. Para quienes buscan juegos mecánicos el Mundo de Aventura es la opción ya que además cuenta con juegos de destreza y manicomio del terror. El séptimo mundo es Mundo de tradición en él se encuentra “La Carpa México” para la difusión artística y cultural nacional a través de espacios gastronómicos y musicales que permiten envolverte en un ambiente mexicano lleno de sabor, color y alegría.