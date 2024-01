El Presidente reconoce “cierta emergencia” en México por tormentas invernales en EU

El Presidente recordó que hace dos inviernos, en 2021, en Texas se realizaron cortes e incrementó el precio de la luz eléctrica debido a la alta demanda por las bajas temperaturas.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió esta mañana que existe “cierta emergencia” por las tormentas, heladas y bajas temperaturas en Estados Unidos que afectan la producción, y distribución de gas y electricidad que usan las plantas eléctricas de México.

Desde Palacio Nacional, el mandatario indicó que el Gobierno federal actúa de manera preventiva para que la producción de gas y electricidad en el país no se detenga o disminuya a causa de las adversidades invernales de Estados Unidos.

“Ahora estamos en una situación, también, de cierta emergencia, pero actuando de manera preventiva por los problemas de las tormentas invernales en Estados Unidos que afectan sobre todo la producción, la distribución del gas y la energía eléctrica, se produce en plantas que requieren gas”, dijo.

“Tenemos la ventaja, por eso fue muy importante detener la privatización de la industria eléctrica, porque tenemos el control de todas las líneas de distribución, entonces podemos subir a las redes de distribución energía que se produce con distintos combustibles, no sólo con gas”, explicó.

Asimismo, afirmó que desde el Gobierno federal están trabajando para que no haya apagones ni aumento en el precio de la luz, y negó que la situación sea de la misma intensidad que hace dos inviernos en Texas, cuando las nevadas obligaron a las empresas a realizar apagones escalonados para satisfacer la demanda, así como a incrementar los precios.

“Ya estamos actuando para que el consumidor no padezca, que no haya apagones y que no aumente el precio de la luz, es algo parecido, no igual de intenso. Ojalá y no se agrave, a lo que sucedió hace como dos años de fuertes nevadas en Texas, que ellos tardaron sin luz como un mes, sufriendo”, apuntó.

Hace dos años, en 2021, en Estados Unidos hasta 4.3 millones de habitantes no tuvieron energía eléctrica, tras el paso de una tormenta invernal, que trajo andanadas de hielo y nieve en distintas ciudades.

Las empresas eléctricas desde Minnesota hasta Texas y Mississippi efectúan apagones escalonados para reducir la carga en las redes de distribución a fin de satisfacer la demanda extrema de calefacción y electricidad. En México, los apagones escalonados cubrieron el martes más de un tercio del país porque las tormentas interrumpieron la importación de gas natural desde Texas.

Temperaturas históricas bajas se registraron en diversas ciudades. Los científicos aseguraron, en aquel momento, que el vórtice polar, un patrón climático que ordinariamente se mantiene en el Ártico, se está ampliando hacia latitudes más bajas y durante más tiempo, y que el calentamiento global causado por el ser humano es parcialmente responsable.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertaron que a partir de hoy 15 de enero se anticipaba un marcado descenso en la temperatura, vientos fuertes con tolvaneras en las entidades mencionadas y la posibilidad de chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Durante la noche del lunes y martes 16 de enero se pronostica la caída de aguanieve, nieve y lluvia en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En los días posteriores, el frente frío se desplazará hacia el litoral del Golfo de México y sureste del país. La intensa masa de aire ártico asociada causará un marcado descenso en las temperaturas con la presencia de heladas en los estados del norte, noreste, oriente, centro y sureste de México.

Por esta razón, las autoridades recomendaron el uso de ropa gruesa y calzado cerrado, incluyendo chamarra, abrigo, bufanda, guantes, entre otras prendas; así como el consumo de frutas y verduras ricas en vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico.

❄️🥶 Principales efectos que propiciarán el #FrenteFrío Núm.27 y la masa de aire ártico que lo impulsa. Ve los gráficos ⬇️ pic.twitter.com/dxRPXRzc73 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 15, 2024

Asimismo, la CNPC solicitó a las y los mexicanos mantenerse informados a través de los avisos de las autoridades de protección civil y locales, y aseguró que trabaja con autoridades estatales y municipales para la atención a la población más vulnerable.

De acuerdo con la perspectiva climatológica de la Conagua, se pronostica el ingreso de 10 sistemas frontales al país en enero, nueve para febrero y siete en marzo. Además, las lluvias continuarán escasas a nivel nacional.

Durante este mes se prevé el ingreso de 10 sistemas frontales, de los cuales hasta la fecha se han observado cuatro, además de una tormenta invernal, la cuarta de la temporada.

⚠️Recuerda que la exposición prolongada al #frío intenso ❄️ puede provocar hipotermia y, en casos extremos, congelación.🥶 ¡Cuídate! pic.twitter.com/yQh98WSXJ9 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 15, 2024

En febrero se pronostican nueve frentes fríos, tres más que el promedio para dicho mes. Respecto a las lluvias, se esperan intensidades por arriba de la media en zonas de Campeche, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz; mientras que, en la Península de Yucatán y el noroeste, centro y occidente del país, podrían presentarse menos precipitaciones que el promedio, con un posible déficit de 4.4 mm o 23.9 por ciento.

En lo que respecta a marzo, se espera el ingreso de siete frentes fríos, uno más que la media del mes. Así como lluvias por arriba del promedio en el noroeste y sur de la República Mexicana; por debajo del promedio en la Mesa del Norte, el centro y el occidente del país, y un déficit nacional de lluvia estimado de 3.9 mm o 24.7 por ciento.

