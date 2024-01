La mujer y los 2 niños que murieron ahogados en el Río Bravo eran mexicanos, dice SRE

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- La mujer y dos niños que fallecieron ahogados el pasado 12 de enero, durante su intento de cruzar el Río Bravo en el lado mexicano de la frontera entre Eagle Pass, Texas, y Piedras Negras, Coahuila, eran mexicanos, informaron las autoridades.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) relató que personal del grupo Beta y elementos de la Guardia Nacional recuperaron los cuerpos sin vida de la mujer y los dos menores, quienes no llegaron a territorio estadounidense, y pudieron rescatar a dos connacionales más.

De acuerdo con reportes previos, las tres personas que fallecieron eran parte de una familia originaria del Estado de México. Fue el congresista estadounidense, Henry Cuellar, quien responsabilizó a las autoridades texanas de la tragedia en la que murieron dos niños y una mujer mexicanos, pues no respondieron a los llamados de emergencia de la Patrulla Fronteriza.

De acuerdo con la versión de Cuellar, la Patrulla Fronteriza sabía que al menos seis personas migrantes se encontraban en peligro cuando intentaban cruzar el Río Grande; sin embargo, sólo intentó “sin éxito” comunicarse con varias dependencias de Texas, como el Puesto de Comando del Departamento de Seguridad (DPS, por su siglas en inglés).

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos dio su versión de los hechos en la que señala que el estado de Texas negó acceso a los agentes federales a un tramo de la frontera cuando intentaban rescatar a los tres migrantes que se ahogaron.

Sin embargo, Cuellar aseguró que la Guardia Nacional de Texas y el Departamento Militar de Texas “no dieron acceso a los agentes de la Patrulla Fronteriza”.

“Para aclarar: el Departamento Militar de Texas y la Guardia Nacional de Texas no permitieron el acceso a los agentes de la Patrulla Fronteriza para salvar a los migrantes”, escribió en su cuenta de X.

Las muertes se produjeron en un momento de crecientes tensiones entre Texas y el Gobierno de Estados Unidos en torno al control migratorio. El Departamento de Justicia informó el viernes a la Corte Suprema de Estados Unidos que Texas había tomado el control de una zona conocida como Shelby Park y no dejaba entrar a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

See below my statement on the recent death of three migrants – a female adult and two children – near Shelby Park in Eagle Pass ⬇️ pic.twitter.com/0Fz878fnDg

— Rep. Henry Cuellar (@RepCuellar) January 13, 2024