VIDEO: El Presidente le pide a sus hijos, desde la “mañanera”, que “resistan”

Desde Palacio Nacional, el Presidente López Obrador se dijo orgulloso por la forma en que sus hijos han aguantado el espionaje y el acoso.

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló este martes de sus hijos, a quienes les pidió que “resistan”.

Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario se dijo orgulloso por la forma en que sus hijos han aguantado el espionaje y el acoso.

“Acerca de lo de mis hijos, yo tengo la ventaja, por decirlo así, de que hemos sido espiados durante muchos años, desde que ellos estaban pequeñitos, cuando empezamos a ser oposición en Tabasco. Nos costó trabajo conseguir escuelas para que los inscribieran. Ya se pueden imaginar por las que hemos pasado”, expresó.

López Obrador contó cuando estuvo a punto de ser detenido por 11 supuestos delitos durante el movimiento por la defensa del petróleo, en Tabasco.

Al borde de las lágrimas, el presidente @lopezobrador_ habla sobre la resistencia de sus hijos ante los ataques y espionaje que han vivido desde que eran unos niños. “Me da mucho orgullo que resistan” pic.twitter.com/azwdVM9TYq — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 15, 2022

“Ellos han visto como cuando el movimiento en defensa del petróleo, allá por 1995 o 1996. Yo traía orden de aprehensión. Me metieron todo el Código Penal, como 11 delitos. Entonces, para obligarme a que yo me amparara o que yo me fugara, pasaban helicópteros en ese entonces del Cisen. Estaba Tello en el Cisen y Roberto Madrazo de Gobernador”, detalló.

“Entonces ya ellos saben qué es esto. Me da mucho orgullo que resistan y se han portado bien, aunque saben que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público. Lo saben perfectamente”, añadió.

El Jefe del Ejecutivo destacó que ninguno de sus hijos ha ocupado un cargo en el Gobierno mientras él ha sido dirigente.

“Mientras yo he sido dirigente ellos no han ocupado ni un cargo porque ese es el acuerdo que tenemos. Sabemos muy bien y yo les pido que se sigan portando bien como lo están haciendo y agradezco al creador que no pintan para ser como el hijo de José María Morelos, del cura Morelos, que tuvo un hijo, Juan Nepomuceno Almonte, que se volvió traidor y se pasó al bando de los conservadores”, concluyó.