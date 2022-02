VIDEO: “Necesitan capacitarse”. Mujer sometida por policías de Pachuca exige justicia

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- Martha Posadas, la mujer de la tercera edad que fue sometida por agentes de la Policía Municipal de Pachuca, pidió la intervención del Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, y del Alcalde Sergio Baños, para que los responsables de las agresiones que sufrió sean castigados.

A través de un video compartido en redes sociales, la terapista de profesión mostró los moretones en su cuerpo y comentó que fue agredida por la policía de “forma brutal”.

“Tres policías se me fueron encima, me golpearon, aquí están los moretones. Me estaban privando de la vida porque se me fueron encima y yo sentía mucha asfixia, les dije ‘no puedo respirar, por favor suéltenme’ y no hicieron caso”, indicó.