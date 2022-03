El Universal: 61.2% de los habitantes de CdMx aprueba la gestión de Sheinbaum

De acuerdo con El Universal, la mandataria capitalina mantiene el nivel de aprobación por arriba del 60 por ciento desde septiembre de 2021.

Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).- La aceptación de Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mantiene altos sus niveles, pues el 61.2 por ciento de los capitalinos aprueba su gestión, según una encuesta realizada por El Universal.

En opinión del 60.5 por ciento de los participantes en la encuesta, la Jefa de Gobierno capitalina cuenta con el apoyo necesario para solucionar los principales contratiempos de la ciudad.

Además, el 68.5 por ciento de los entrevistados por El Universal consideró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador es quien más apoyo le da, mientras que el 57.2 por ciento piensa que son los propios ciudadanos los que ofrecen poco soporte al Gobierno para solucionar los problemas.

Para el 59.4 por ciento de los habitantes de la Ciudad de México, la inseguridad es uno de los tres principales problemas que enfrenta la capital, le sigue la violencia, con 7.5 por ciento y el desempleo, con el 5.1 por ciento, mientras que la pandemia de COVID-19 ya no es una de las principales inquietudes de los capitalinos, pues sólo el 1.9 por ciento lo menciona.

El diario de circulación nacional destacó que entre los rubros mejor evaluados por parte de las personas, el transporte público es considerado como el que más ha mejorado en los últimos tres años, con el 51.9 por ciento.

En contraste, los rubros que más han empeorado son el desempleo, con 80 por ciento, y la inseguridad, con 78.1 por ciento.

El sondeo de El Universal revela que en caso de que Sheinbaum obtenga la nominación de Morena para ser su candidata a la Presidencia en 2024, el 47 por ciento de los entrevistados dijo que no votaría por ella, en contraste, el 41.9 por ciento señaló que sí la elegirían.

Por otra parte, la evaluación al desempeño en el trabajo realizado por el Presidente se ubica en 55.1 por ciento de aceptación en la capital, lo que representa un descenso de 5.6 por ciento, respecto a la medición del mes de diciembre.

El medio destaca que la Jefa de Gobierno es de los pocos gobernadores que tienen una mayor aprobación por parte de los ciudadanos, con respecto a la calificación que recibe el Jefe del Ejecutivo federal.

La encuesta fue llevada a cabo el 7 al 11 de marzo a mil personas mayores de 18 años con credencial de elector vigente, residentes en la Ciudad de México, vía telefónica.