“El fentanilo se produce en México”: Gobierno de EU contradice declaraciones de AMLO

El Subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian A. Nichols, fue cuestionado en una audencia sobre las declaraciones del Presidente López Obrador.

Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos refutó este miércoles que en México “no se produce” fentanilo como ha declarado en días anteriores el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al ser cuestionado durante una audencia, el Subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian A. Nichols, afirmó que México sí es zona de producción de ese opioide.

“El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en ese país no se produce fentanilo. En particular, AMLO dijo: ‘Aquí no producimos fentanilo’. Es una cita directa. Subsecretario Nichols, ¿se produce fentanilo en México?”, preguntaron al funcionario.

“El fentanilo se produce en México”, aseguró el Subsecretario.

Secretario Blinken: Hablé con el secretario de Relaciones Exteriores de México, @m_ebrard sobre cooperación en seguridad para combatir la producción ilícita de fentanilo y otras drogas sintéticas. Valoramos nuestra sólida asociación para mantener a nuestras comunidades a salvo. — USA en Español (@USAenEspanol) March 14, 2023

“¿Entonces los comentarios de AMLO son precisos o imprecisos?”, insistieron las autoridades. “México recibe precursores químicos de todo el mundo. Esos precursores son utilizados para producir fentanilo”, señaló Nichols.

“¿En México?”, interrogaron nuevamente para corroborar su respuesta. “En México”, reiteró.

Horas antes, el Presidente López Obrador anunció que pedirá a médicas, médicos, científicas y científicos que analicen la posibilidad de sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos, con el objetivo de prohibir su uso y combatir el tráfico ilegal de este potente opioide sintético que ha causado miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

Aunque AMLO diga que el fentanilo no se produce ni consume en México, existen otros datos. En Estados Unidos este opioide ha dejado miles de muertos y su consumo ha incrementado en territorio mexicano. pic.twitter.com/MoTNrPIjOB — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 15, 2023

Además, el Jefe del Ejecutivo federal destacó un avance durante el actual Gobierno en la lucha contra el fentanilo, como el cambio de operaciones en los puertos, anteriormente a manos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y ahora bajo el control de la Secretaría de Marina (Semar), ya que, aseguró, estaban “prácticamente tomados por la delincuencia”.

Para el Presidente mexicano, a las autoridades de EU “se les hace fácil culpar a México, de manera injustificada, por politiquería, por hipocresía” del tráfico del fentanilo, por lo que aprovechó para decir que rechazará que el Gobierno estadounidense intervenga en territorio mexicano para combatir a las bandas de narcotraficantes.

Días antes, en una de las ocasiones que rechazó la participación del ejército de EU, negó que en el país se produzca o consuma la droga: “Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo”, dijo entonces el titular del Ejecutivo, quien reafirmó su postura en otra ocasión, cuando dijo: “Que conste que el fentanilo no se produce en México”.