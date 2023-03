México buscará sustituir el uso medicinal del fentanilo y pedirá a EU hacer lo mismo

Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de este miércoles que pedirá a médicas, médicos, científicas y científicos que analicen la posibilidad de sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos, con el objetivo de prohibir su uso y combatir el tráfico ilegal de este potente opioide sintético que ha causado miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

López Obrador señaló que aunque existe un control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo al país con fines médicos, “de todas formas, al estar prohibido, ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse”.

El mandatario mexicano explicó que él se encargará de dar todos los detalles acerca del análisis del resultado de esta propuesta. “Queda abierta la convocatoria, el llamamiento para que los científicos, los médicos puedan informarnos”, reiteró.

“Todos sabemos que para propósitos médicos, el fentanilo se utiliza para quitar el dolor de enfermedades terminales. Cuando hacen operaciones que son muy dolorosas, lo usan, pero antes se utilizaban otros analgésicos. Hay que explorar esa posibilidad”, agregó desde Palacio Nacional.

Además, destacó un avance en el actual Gobierno con respecto a la lucha contra el fentanilo, como el cambio de operaciones en los puertos, anteriormente a manos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y ahora bajo el control de la Secretaría de Marina (Semar), ya que, aseguró, estaban “prácticamente tomados por la delincuencia”.

Comentó que la Semar, en conjunto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se ha ordenado la importación de fentanilo, principalmente proveniente de Asia, pues dijo tener pruebas de que, anteriormente, dicho producto llegaba a supuestos laboratorios clandestinos y así se permitía su tráfico hacia Estados Unidos.

“Se logró en todo este tiempo hacer una revisión de los importadores del fentanilo, se depuró el número de importadores y se establecieron requisitos para otorgar el permiso, para usar el fentanilo con fines médicos. Ahí estamos”, resaltó el Presidente, quien también reveló que aproximadamente seis toneladas de fentanilo se han logrado decomisar.

MÉXICO ESTÁ HACIENDO MÁS QUE EU: AMLO

Asimismo, el Presidente López Obrador aseguró que dichas acciones desde el Gobierno federal contribuyen a la lucha contra el fentanilo; sin embargo, señaló a políticos republicanos estadounidenses, y a algunos demócratas, que “no han hecho nada” en dicho tema; además de que arremetió contra ellos por la “facilidad” de dicho país para culpar a México por su actual crisis de fentanilo.

Es ante esta situación, que ha tensado las relaciones entre algunos actores políticos de Estados Unidos y México, el mandatario reiteró su negativa a permitir que fuerzas de seguridad provenientes de EU ingresen a nuestro país.

Apuntó también a que en Estados Unidos no existen programas de atención a las juventudes, informando sobre las adicciones y las causas de las mismas, acusándolos de no reconocer que se trata de un problema global y no únicamente en ambos países.

Como parte de esto, el Presidente comentó que propuso a las y los legisladores que lo visitaron el pasado lunes que no permitieran que las y los jóvenes abandonen a tan temprana edad a sus familias, sino que los dejen con ellos dos o tres años y más, y que el Gobierno proporcione un apoyo económico.

“[Les propuse] que por qué no si un joven estaba estudiando o si un joven estaba con la familia, en vez de que a lo 18 años abandonara el hogar, se quedara dos años, tres años más y que el Gobierno ayudara a esa familia porque es muy importante que el joven no esté solo, que tenga amor, apapacho, como decimos en México”, añadió.

El Canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón reveló la mañana del día de ayer que tuvo una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Antony Blinken, donde discutieron la cooperación bilateral para combatir el fentanilo y el tráfico de armas entre países.

De la misma forma, Blinken confirmó en sus redes que habló con Ebrard sobre la “producción ilícita” de fentanilo y otras drogas sintéticas, y destacó la “sólida asociación” que existe entre ambas representaciones.

El pasado 9 de marzo, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron iniciar una campaña binacional para combatir el consumo de fentanilo.

Spoke with Mexican Foreign Secretary @m_ebrard on bolstering our security cooperation to combat the illicit production of fentanyl and other synthetic drugs. We value Mexico’s strong partnership as we work to keep our communities safe from criminal networks.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 14, 2023