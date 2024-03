SAT y PFF urgen a magistrados: Resuelvan ya, lo que debe Salinas Pliego es de todos

Titulares de ambas instancias federales señalaron que las cantidades determinadas por el SAT corresponden a recursos del Estado, y por lo tanto, dinero que es de las y los mexicanos. “Retrasar su cobro sin fundamento sería complicidad”, acusó Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación.

Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).- Las personas titulares del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) exhortaron esta mañana a miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF) para exigir el pago de impuestos que el empresario Ricardo Salinas Pliego tiene pendiente y que ha apelado en diversas ocasiones.

Durante la conferencia matutina de este viernes, Grisel Galeano García, titular de la PFF, señaló a las y los magistrados del Poder Judicial que tienen “en sus manos” los asuntos que espera que se resuelvan con prontitud, pues corresponden a recursos pertenecientes al Estado mexicano y por lo tanto, también del pueblo.

“Es dinero del pueblo y debe servir al pueblo. Negárselo no solo es irresponsable sino perverso. Retrasar su cobro sin fundamento sería complicidad, sería una injusticia”, urgió.

En esa misma línea, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, señaló que las cantidades que dicha instancia determinó que la empresa Totalplay, perteneciente a Grupo Salinas, son de “todas y todos los mexicanos” y que se requieren para “generar mejores condiciones de vida”.

La Segunda Sala de la Suprema Corte resolvió el miércoles pasado a favor de Totalplay, empresa de Ricardo Salinas Pliego, ante la exigencia del pago de una deuda fiscal omitida en el ejercicio de 2011 por más de 640 millones de pesos.

A través de un comunicado, Grupo Salinas celebró la medida resuelta en la Sala de la Corte, a lo que acusó una “arbitrariedad e inconstitucionalidad” sistemática por parte del SAT en contra de sus empresas.

“Con este amparo, seguros de que es el primero de muchos a nuestro favor, se confirman los abusos sistemáticos del SAT en contra de nuestras empresas”, acusó.

Por su parte, el propio Salinas Pliego festejó la resolución con los clásicos comentarios que versa en sus redes sociales.

“Si van a empezar a chillar, me avisan. Las lágrimas de chairo y de ardilla son deliciosas”, escribió en su cuenta de X.

El amparo fue otorgado luego de que las y los ministros Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Láynez Potisek votaran en contra del proyecto presentado por Luis María Aguilar que pretendía negar el amparo, y, en cambio, se le otorgó el recurso contra una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Ahora, una vez que la Suprema Corte emita su sentencia final por escrito, la Sala Superior del TFJA deberá ordenarle al SAT que vuelva a calcular el crédito fiscal, pero ahora bajo la aceptación de las deducciones que determine la SCJN.

AMLO ASEGURA DESCUENTOS A SALINAS

La semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le hizo fuertes descuentos al empresario Ricardo Salinas Pliego, para que pagara sus deudas con el SAT, pero se negó, generando así una deuda aproximada por 25 mil millones de pesos.



La @SCJN otorga amparo a @gruposalinas y a @totalplaymx contra los intentos de cobranza anticonstitucional y arbitraria del @SATMX en contra de las empresas conducidas por @RicardoBSalinas .

La autonomía judicial garantiza la correcta impartición de justicia

Durante su conferencia de prensa matutina del pasado 4 de marzo, el mandatario explicó que el adeudo del dueño de TV Azteca se remonta al periodo de Vicente Fox Quesada (2000-2006), por lo que no es exclusivo de la actual administración, pero que no se ha resuelto el pago, lo que ha derivado en que el monto siga creciendo.

“Ricardo [Salinas Pliego] trae, su empresa, un adeudo con el SAT desde la época de [Vicente] Fox. No es nuevo, ni siquiera es un asunto de nosotros, de esta administración. Entonces han venido litigando desde entonces este asunto y ha ido creciendo el monto, y pasa de una instancia a otra, y en algunos casos ya han habido fallos”, relató.

“Pero de toda la cantidad, lo que fallaron fueron dos mil 500 millones aproximadamente y ya lo pagaron, pero falta la mayor parte que, de acuerdo con el SAT, llega con recargos, intereses, a cerca de 22, 24 mil millones de pesos. Entre 20 y 25 mil millones”, apuntó.

Asimismo, detalló que Salinas Pliego se acercó a él para negociar una quita legal, y que después de un acuerdo con Antonio Martínez Dagnino, director del SAT, y con la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), se estableció la cifra de ocho mil millones de pesos, por lo que el nuevo pago sería de aproximadamente 14 mil millones de pesos; sin embargo, el magnate rechazó la propuesta.

“Me busca Ricardo [Salinas] y le digo: ‘Sí, vamos a ver cómo se resuelve’. Le pido al director del SAT y al Procurador Fiscal que hagan una revisión minuciosa de nuevo, para ver hasta cuánto se le podía quitar, de cuánto podía ser la quita legal, porque no se puede hacer una quita ilegal, imagínense la responsabilidad”, contó el Presidente.

De la misma manera, el mandatario señaló que la deuda con el SAT no es motivo de pleito entre ambos, pues es presupuesto y no una cuestión personal, ya que aclaró que en el Gobierno sólo son “administradores de los dineros del pueblo”.

Finalmente, López Obrador compartió que considera a Ricardo Salinas Pliego como su amigo, pero que desde que asumió la Presidencia de la República le dejó claro al Consejo Asesor Empresarial, al cual pertenece el dueño de TV Azteca, que no podría hacerle favores a nadie.