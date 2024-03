Salinas Pliego celebra que la Corte ya lo amparó para no pagarle 640 millones al SAT

Grupo Salinas celebró la medida resuelta en la Sala de la Corte, a lo que acusó una “arbitrariedad e inconstitucionalidad” sistemática por parte del SAT.

Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le otorgó un amparo a la empresa Totalplay, perteneciente al consorcio Grupo Salinas y cuyo dueño es el magnate Ricardo Salinas Pliego, para evitar un pago millonario pendiente al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La Segunda Sala de la Suprema Corte resolvió este miércoles a favor de la compañía de Salinas Pliego ante la exigencia del pago de una deuda fiscal omitida en el ejercicio de 2011 por 646 millones de pesos.

A través de un comunicado, Grupo Salinas celebró la medida resuelta en la Sala de la Corte, a lo que acusó una “arbitrariedad e inconstitucionalidad” sistemática por parte del SAT en contra de sus empresas.

#ULTIMAHORA

La @SCJN otorga amparo a @gruposalinas y a @totalplaymx contra los intentos de cobranza anticonstitucional y arbitraria del @SATMX en contra de las empresas conducidas por @RicardoBSalinas .

La autonomía judicial garantiza la correcta impartición de justicia pic.twitter.com/Bm9fIB0iDP — Mauricio Flores A (@mfloresarellano) March 13, 2024

“Con este amparo, seguros de que es el primero de muchos a nuestro favor, se confirman los abusos sistemáticos del SAT en contra de nuestras empresas”, acusó.

Por su parte, el propio Salinas Pliego festejó la resolución con los clásicos comentarios que versa en sus redes sociales.

“Si van a empezar a chillar, me avisan. Las lágrimas de chairo y de ardilla son deliciosas”, escribió en su cuenta de X.

EXTRA| La #SegundaSala de la SCJN resolvió el Amparo Directo 29/2020 a cargo del Ministro Aguilar, el tema: Total Play, empresa de Grupo Salinas, interpuso un amparo para evitar pagar al SAT una deuda fiscal que asciende a más de 640

millones de $. Y otra vez la Ministra Batres pic.twitter.com/j66Jk2cI4A — Ernesto Guerra | #ÚltimaLegislativa🗳️ (@ErnestoGuerra_) March 13, 2024

El amparo fue otorgado luego de que las y los ministros Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Láynez Potisek votaran en contra del proyecto presentado por Luis María Aguilar que pretendía negar el amparo, y, en cambio, se le otorgó el recurso contra una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Ahora, una vez que la Suprema Corte emita su sentencia final por escrito, la Sala Superior del TFJA deberá ordenarle al SAT que vuelva a calcular el crédito fiscal, pero ahora bajo la aceptación de las deducciones que determine la SCJN.

La semana pasada, la Suprema Corte había rechazado un recurso presentado por Totalplay para impedir al Ministro Luis María Aguilar para plantear el proyecto que finalmente expuso ante la Segunda Sala.

La empresa argumentaba que Aguilar debía de considerarse impedido por los “múltiples ataques” del Presidente Andrés Manuel López Obrador en su contra, por plantear la atracción de amparos de Elektra contra créditos fiscales superiores a los 26 mil millones de pesos.

AMLO ASEGURA DESCUENTOS A SALINAS

En esa misma semana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le hizo fuertes descuentos al empresario Ricardo Salinas Pliego, para que pagara sus deudas con el SAT, pero se negó, generando así una deuda aproximada por 25 mil millones de pesos.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario explicó que el adeudo del dueño de TV Azteca se remonta al periodo de Vicente Fox Quesada (2000-2006), por lo que no es exclusivo de la actual administración, pero que no se ha resuelto el pago, lo que ha derivado en que el monto siga creciendo.

“Ricardo [Salinas Pliego] trae, su empresa, un adeudo con el SAT desde la época de [Vicente] Fox. No es nuevo, ni siquiera es un asunto de nosotros, de esta administración. Entonces han venido litigando desde entonces este asunto y ha ido creciendo el monto, y pasa de una instancia a otra, y en algunos casos ya han habido fallos”, relató.

“Pero de toda la cantidad, lo que fallaron fueron dos mil 500 millones aproximadamente y ya lo pagaron, pero falta la mayor parte que, de acuerdo con el SAT, llega con recargos, intereses, a cerca de 22, 24 mil millones de pesos. Entre 20 y 25 mil millones”, apuntó.

Asimismo, detalló que Salinas Pliego se acercó a él para negociar una quita legal, y que después de un acuerdo con Antonio Martínez Dagnino, director del SAT, y con la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), se estableció la cifra de ocho mil millones de pesos, por lo que el nuevo pago sería de aproximadamente 14 mil millones de pesos; sin embargo, el magnate rechazó la propuesta.

“Me busca Ricardo [Salinas] y le digo: ‘Sí, vamos a ver cómo se resuelve’. Le pido al director del SAT y al Procurador Fiscal que hagan una revisión minuciosa de nuevo, para ver hasta cuánto se le podía quitar, de cuánto podía ser la quita legal, porque no se puede hacer una quita ilegal, imagínense la responsabilidad”, contó el Presidente.

De la misma manera, el mandatario señaló que la deuda con el SAT no es motivo de pleito entre ambos, pues es presupuesto y no una cuestión personal, ya que aclaró que en el Gobierno sólo son “administradores de los dineros del pueblo”.

Finalmente, López Obrador compartió que considera a Ricardo Salinas Pliego como su amigo, pero que desde que asumió la Presidencia de la República le dejó claro al Consejo Asesor Empresarial, al cual pertenece el dueño de TV Azteca, que no podría hacerle favores a nadie.

AMLO EXHIBE MILLONES CONDONADOS POR EPN Y CALDERÓN

Por su lado, durante la conferencia matutina de este miércoles, el Presidente López Obrador demostró cómo sus antecesores, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, le condonaron miles de millones de pesos a empresas como Televisa y Grupo Salinas.

El mandatario exhibió cómo Felipe Calderón condonó 4 mil 42 millones de pesos y Enrique Peña 16 mil 446 millones a Grupo Televisa, mientras que a Grupo Salinas el monto ascendió a 3 mil millones entre 2007 y 2012 y a 7 mil 772 millones de pesos entre 2012 y 2018.

“Imagínense la gran inmoralidad que significa que los que tienen más no paguen impuestos, la gran inmoralidad que significa que unos cuantos se roben el dinero del presupuesto y que la mayoría de la gente padezca de hambre”, señaló López Obrador en su conferencia mañanera.

En ese sentido, recordó que la Constitución establece que está prohibida la condonación de impuestos. “Imagínense lo que ayudamos, por eso hablamos de que se sentaron las bases para transformación, falta todavía, faltan muchas cosas, pero sí se avanzó, no vamos a dejar pendientes de ese tipo, va a poder gobernar con apego a la legalidad, haciendo valer un auténtico Estado de derecho”.

López Obrador recordó además cómo en el Gobierno de Vicente Fox Quesada se vendió Banamex y no se pagaron los impuestos correspondientes. ”El dueño era Roberto Hernández y otros, 12 mil millones de dólares, tenían que haber pagado, tres mil millones de dólares de impuestos, no pagaron ni un centavo, porque supuestamente la operación la hicieron en la Bolsa aún cuando se demostró que Citigrup, que fue quien compró Banamex, no cotizaba en La Bolsa.

El Presidente recordó que cuando terminó el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari en la revista Forbes, había 24 multimillonarios mexicanos que poseían 48 mil millones de dólares, pero cuando entró Salinas, en 1988, sólo había una familia en este listado, los Garza Sada con dos mil 500 millones en la lista.