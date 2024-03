AMLO exhibe los millones que Calderón y Peña condonaron a Televisa y Grupo Salinas

El Presidente López Obrador recordó además, en su conferencia de prensa mañanera, cómo en el Gobierno de Vicente Fox Quesada se vendió Banamex y no se pagaron los impuestos. correspondientes.

Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).– Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto le condonaron miles de millones de pesos a los grandes capitales del país como Televisa y Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, quien se ha negado mediante recursos legales a pagar sus impuestos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió esta mañana cómo Felipe Calderón condonó 4 mil 42 millones de pesos y Enrique Peña 16 mil 446 millones a Grupo Televisa, mientras que a Grupo Salinas el monto ascendió a 3 mil millones entre 2007 y 2012 y a 7 mil 772 millones de pesos entre 2012 y 2018.

“Imagínense la gran inmoralidad que significa que los que tienen más no paguen impuestos, la gran inmoralidad que significa que unos cuantos se roben el dinero del presupuesto y que la mayoría de la gente padezca de hambre”, señaló López Obrador en su conferencia mañanera.

En ese sentido, recordó que la Constitución establece que está prohibida la condonación de impuestos. “Imagínense lo que ayudamos, por eso hablamos de que se sentaron las bases para transformación, falta todavía, faltan muchas cosas, pero sí se avanzó, no vamos a dejar pendientes de ese tipo, va a poder gobernar con apego a la legalidad, haciendo valer un auténtico Estado de derecho”.

López Obrador recordó además cómo en el Gobierno de Vicente Fox Quesada se vendió Banamex y no se pagaron los impuestos correspondientes. ”El dueño era Roberto Hernández y otros, 12 mil millones de dólares, tenían que haber pagado, tres mil millones de dólares de impuestos, no pagaron ni un centavo, porque supuestamente la operación la hicieron en la Bolsa aún cuando se demostró que Citigrup, que fue quien compró Banamex, no cotizaba en La Bolsa.

“Y son, no ellos, pero parecidos a ellos, Claudio y otros los que quieren regresar, yo también quiero que regresen pero lo que se robaron, lo que se llevaron. Se hicieron inmensas fortunas al amparo del poder público, enormes fortunas, no lo olvidemos”, expresó.

El Presidente recordó que cuando terminó el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari en la revista Forbes, había 24 multimillonarios mexicanos que poseían 48 mil millones de dólares, pero cuando entró Salinas,, en 1988, sólo había una familia en este listado, los Garza Sada con dos mil 500 millones en la lista.

“¿Qué sucede en 1994 cuando termina Salinas? México ocupa cuarto lugar en el mundo en multimillonarios, primer lugar, Estados Unidos; segundo lugar, Japón; tercer lugar, Alemania; cuarto, México, pero al mismo tiempo es cuando hay más desigualdad, económica y social, unos cuantos aparecen el la lista de los más ricos del mundo y millones de mexicanos en la pobreza”, puntualizó.