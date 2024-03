AMLO pide a policía señalado por disparar a normalista que se entregue tras su fuga

El mandatario le pidió al presunto responsable del homicidio de Yanqui Rothan Gómez Peralta que piense en su familia y se entregue.

Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esta mañana que el policía que presuntamente asesinó a Yanqui Rothan Gómez Peralta, normalista de Ayotzinapa, se entregue a las autoridades, luego de que él mismo diera a conocer que se fugó de la cárcel, hecho que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) negó.

Desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que ya se busca al miembro de la Policía Estatal de Guerrero que se fugó, tras ser señalado como autor material del asesinato del estudiante de Ayotzinapa, aunque pidió que se entregara.

“Se tiene ya la versión, y sí fue un asesinato de la Policía del estado [de Guerrero], pero tenemos que tener todos los elementos, pero se va a castigar todos los responsables”, dijo.

“El fugado ya se está buscando, y hago un llamado a que se entregue, no vamos a permitir la impunidad. Que piense en su familia, porque va a quedar en el desamparo”, agregó.

Asimismo, dijo que los estudiantes de Ayotzinapa estaban en su derecho de manifestarse, pero les pidió que “no abusaran”, ni que provocaran a la Guardia Nacional (GN) para evitar cualquier tipo de confrontación.

“Sobre la actitud de los jóvenes. Están en su derecho de manifestarse, pero también les hago un llamado a que no abusen. La Guardia Nacional tiene indicación de no caer en ninguna provocación. Hay quienes quieren llevarnos a la confrontación, quieren acusarnos de represores y nosotros no somos eso. Ayer fueron, tiraron piedras, bombas, hirieron a elementos de la Guardia Nacional, y que no olviden que el soldado es pueblo uniformado”, afirmó.

AMLO (@lopezobrador_) reitera que el policía acusado por asesinar a un normalista de #Ayotzinapa se fugó porque "no hubo cuidado o hubo complicidad" de las autoridades. pic.twitter.com/onr50aCmpI — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 13, 2024

Ayer, el Presidente informó que el presunto responsable del asesinato de Yanqui Rothan Gómez Peralta se había fugado, lo que provocó que alumnos de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos lanzaron cohetones contra las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero y quemaron vehículos; además, el mandatario dio a conocer que dos funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) que viajaban a la entidad a investigar la desaparición de los 43 normalistas en 2014 desaparecieron.

A pesar del resguardo que habían implementado en la zona elementos de la Policía del Estado y de la Guardia Nacional (GN) con equipo antimotín, no pudieron detenerlos.

Los normalistas rurales llegaron a la capital del estado a bordo de autobuses de pasajeros, con los que ingresaron por la entrada norte de la capital del estado y se dirigieron al sector sur, para llegar hasta las instalaciones de la Fiscalía.

Por ello, la Fiscalía guerrerense salió a aclarar que nunca tuvo detenidos a los policías señalados como los responsables del asesinato del normalista.

“Durante el desarrollo de las investigaciones ninguna autoridad puso a disposición de esta Fiscalía General del Estado a los Policías Estatales involucrados en los lamentables hechos en donde perdió la vida un estudiante de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa”, detalló en el mismo comunicado.

En ningún momento, añadió, la Fiscalía estatal “tuvo en calidad de detenidos a dichos servidores públicos, aclarando que este organismo de procuración de justicia no realiza arrestos administrativos, por lo que deberá de aclararse qué autoridad mantenía bajo resguardo a los citados funcionarios estatales”.

La Fiscalía de Guerrero ardeeeeeeeee https://t.co/m9tHNkoent pic.twitter.com/hWlyOKPMDO — Detrás de las Cámaras del Congreso (@dd_lascamaras) March 12, 2024

Por último, aclaró que ya remitió la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República, integrada con testimonios y más de 20 dictámenes periciales, videos de lo sucedido recabados por autoridades ministeriales y múltiples indicios asegurados.

Como respuesta, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado refutó a la Fiscalía. Mediante un comunicado, señaló que hubo dilación del Ministerio Público “para recepcionar la puesta a disposición”.

Aseguró que los tres policías estatales se presentaron a rendir su declaración ministerial a las 7:30 horas del 8 de marzo, la mañana siguiente del ataque a los normalistas en Chilpancingo.

En respuesta al boletín de la FGE, en la cual aseguraba que los agentes nunca fueron puestos a disposición, dijo que “en el ánimo de colaborar con las instancias ministeriales y en espera de la liberación de las órdenes de aprehensión por la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública actuó sin ninguna omisión, pues los agentes se mantienen plenamente identificados”.

Aseguró que dos de ellos están resguardados de manera voluntaria administrativa para aclarar los hechos, mientras que uno más “está en proceso de localización por no tener una situación jurídica dictada por la autoridad correspondiente”, es decir, según la dependencia, no está fugado, sino que debido a que no tiene un señalamiento, no está detenido.