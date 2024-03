El normalista Yanqui Gómez tenía 23 años, era de Tixtla, gustaba de montar a caballo

Yanqui Rothan Gómez Peralta, de 23 años de edad, era un joven originario del municipio de Tixtla e integrante del Club Guadalupano, donde participaba cada año en una carrera a la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México. El joven solía compartir en sus redes sociales fotografías en donde mostraba su gusto por montar a caballo, la danza de los tlacololeros y por visitar los cerros que rodean el municipio de Tixtla.

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).- Yanqui Rothan Gómez Peralta, de 23 años de edad, era un joven originario del municipio de Tixtla e integrante del Club Guadalupano, donde participaba cada año en una carrera a la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México. El joven solía compartir en sus redes sociales fotografías en donde mostraba su gusto por montar a caballo, la danza de los tlacololeros y por visitar los cerros que rodean el municipio de Tixtla.

La noche del pasado 7 de marzo todo cambió.

Policías estatales que realizaban un retén de revisión en Chilpancingo, Guerrero, dispararon a una camioneta en la que viajaban estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa provocando la muerte de Yanqui Rothan Gómez Peralta, quien falleció en el hospital siendo atendido, mientras que una persona más fue detenida.

Tras enterarse de los hechos, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, se trasladaron a Chilpancingo para ayudar a sus compañeros, pero en el lugar ya no encontraron nada y en respuesta los normalistas tomaron una patrulla de la Policía Estatal y le prendieron fuego, en la avenida Insurgentes, en el lugar conocido como Las Parotas cerca del Mercado Central.

Este martes 12 de marzo, las protestas han escalado aún más. Estudiantes Normal atacaron con bombas molotov y piedras las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, horas después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el policía estatal de Guerrero que asesinó al estudiante se fugó, y acusó complicidad en este caso.

“El policía. Se está haciendo la investigación, desde luego la búsqueda, y se van a fincar responsabilidades. Pero es parte de esta descomposición que estamos enfrentando, intereses que están de por medio. Vamos a hacer la investigación a fondo y la búsqueda de este policía”.

El caso de hecho, ha estado marcado por el abuso de autoridad y la complicidad de las autoridades locales.

De acuerdo con dirigentes estudiantiles, el día del asesinato vecinos del lugar vieron que los mismos elementos policiacos “sembraron” un arma y droga que, según se aseguró en un boletín de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, fueron encontradas en la camioneta en la que viajaban los normalistas atacados.

En una tarjeta informativa de los servicios de emergencia de Protección Civil estatal que atendieron y trasladaron a Yanqui Rothan Gómez Peralta al Hospital del Bienestar Raymundo Abarca Alarcón, se establece que fue recogido a las 21:20 horas y trasladado al área de urgencias del nosocomio.

El documento refiere que el lesionado presentaba “una herida por proyectil de arma de fuego” en el cráneo, lo que le provocó traumatismo craneoencefálico severo “por oms secundario a proyectil de arma de fuego y choque hipovolemico grado iv”.

El Gobierno federal por medio de la Secretaría de Gobernación señaló que los mismos policías que dispararon a los estudiantes, alteraron la escena del crimen pues se llevaron la camioneta en la que viajaba la víctima junto a otros jóvenes y al detenido, Osiel Faustino Jimón Dircio, antes de que llegaran las autoridades ministeriales a realizar el peritaje.

Este lunes 11 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que hubo “abuso de autoridad” y dio a conocer que los policías involucrados ya están detenidos. “Lamento mucho, mucho, lo que pasó en Chilpancingo, con el joven que fue asesinado. Ya se atrajo la investigación que se va a castigar a los responsables y envío el pésame a familiares, a sus amigos. No vamos a permitir impunidad, se va a castigar a los responsables, no se va a fabricar nada para proteger a los responsables”, indicó el mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Para este martes fue cuestionado sobre si hubo complicidad en la fuga del policía agresor. López Obrador indicó que sí. “Sin duda, estaba en el tránsito, en la entrega de las autoridades estatales a la Fiscalía General de la República. (…) Fue en Chilpancingo”, subrayó el mandatario federal.

¿QUIÉN ERA YANQUI ROTHAN?

Yanqui Rothan Gómez Peralta, de 23 años de edad, era un joven originario del municipio de Tixtla e integrante del Club Guadalupano, donde participaba cada año en una carrera a la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México, las cuales son viajes donde las personas de diferentes puntos de Guerrero, realizan relevos en tramos de 500 metros o un kilómetro, mientras llevan una antorcha y son acompañados por un camión guía.

De acuerdo con su perfil de Facebook, Yanqui Rothan, estudió en la Escuela Secundaria General número 60, Beatriz Hernández García. En tanto cursó la preparatoria en la unidad número 29, dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

El joven solía compartir en sus redes sociales fotografías en donde mostraba su gusto por montar a caballo, por la danza de los tlacololeros y por visitar los cerros que rodean el municipio de Tixtla.

Tras los hechos, la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa emitió un comunicado en el que lamentó la muerte de Yanqui, mejor conocido por sus amigos y familiares como “Kotan”. El joven era estudiante del cuarto semestre de la Licenciatura en Educación Primaria.

“La dirección, personal docente y administrativo se une a la pena que embarga a familiares, amigos y compañeros por el sensible fallecimiento del joven”, se lee en el comunicado difundido por la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

En tanto, el club Guadalupano Tixtla al que perteneciía, compartió en redes sociales un mensaje en donde lamentaba el fallecimiento del joven y expresaba su solidaridad con sus familiares y amigos.

“Nos unimos a la pena que embarga a su apreciable familia por la perdida irreparable de nuestro amigo y compañero corredor Yanqui Rothan Gómez Peralta. Estamos con ustedes compañer@s, que dios les de mucha fortaleza a toda la familia”.

Por su parte, a través de un video publicado en su cuenta de Facebook, Evelyn Salgado, Gobernadora de Guerrero, informó que se reunió con la familia de Yanqui Rothan Gómez Peralta, así como con estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, con quienes se comprometió a que el asesinato del estudiante no quedaría impune.

“Sostuve un encuentro con el comité estudiantil, Ricardo Flores Magín, de la Normal Rural de Ayotzinapa, para continuar escuchándolos, atendiendo sus demandas, en una ruta de apertura y comunicación directa, que nos permita establecer acuerdos y evitar en todo momento la confrontación”, dijo.

“A los jóvenes de la normal les expresé mi compromiso para que el Gobierno del estado siga coadyuvando con lo que le corresponde en el curso de la investigación que se se ha iniciado a través de la Fiscalía General de la República, para esclarecer los lamentables hechos del pasado 7 de marzo, donde perdiera la vida su compañero Yanqui Rothan Gómez Peralta, reafirmando que prevalecerá la justicia y no habrá impunidad, vamos a seguir como Gobierno apoyándoles y generando en todo momento las condiciones necesarias para el esclarecimiento de estos lamentables hechos”, afirmó.

“Además, tuve un acercamiento directo con la mamá del joven Yanqui, a quien de manera personal manifesté toda mi solidaridad y apoyo en estos difíciles momentos. A ella, a su familia, les reiteré mi compromiso irrestricto para acompañarles en este proceso de búsqueda de justicia por la pérdida de su hijo. Como mujer y como madre me sensibiliza el dolor de su pérdida y he dispuesto todo lo necesario para que tengan certeza de que no estarán solos”, añadió.

“El compromiso tanto con la familia como con los jóvenes de la Normal Raúl Isidro Burgos es que estos hechos no queden en la impunidad y se siente el precedente de que este Gobierno no defenderá nada ni a nadie que haya actuado fuera de la ley, sobre todo en un caso tan sensible como el ocurrido”, reiteró la mandataria estatal en su pronunciamiento.

El pasado sábado 9 de marzo, se llevó a cabo el sepelio de Yanqui Rothan en Tixtla, Guerrero, previo al cual sus compañeros le rindieron un homenaje en la cancha de basquetbol de Normal Raúl Isidro Burgos, en donde la madre del joven pidió que sigan luchando por su hijo y por la aparición de los 43 normalistas.

“No hay que dejarnos, pero no hay que venderse para que todo esto se acabe y ustedes tengan unas cosas mejores, hay que seguir luchando” exclamó LiliaVianey Gómez ante la presencia de los estudiantes. En su discurso, en medio del homenaje, la madre dijo que nunca hay justicia de las autoridades y a los“los policías nunca les harán nada porque el gobierno los limpia, los protege para que queden impunes”.

En la ceremonia también hubo un grupo de madres y padres de los 43, y la madre Kothan les dijo que “ahora ya es parte de ellos; que seguirá luchando para que encuentren a los 43 y haya justicia para su hijo”. Uno de los estudiantes del Comité Ricardo Flores Magón adelantó que a partir de ahora el “7 de marzo no se olvida, es de lucha combativa” y una nueva fecha más de desgracia para la escuela.

Los jóvenes con la Banda de Guerra le tocaron dianas de despedida, con la rondalla el himno de Ayotzinapa y corearon su tradicional grito: “vestido de verde olivo, políticamente vivo, no has muerto camarada, tu muerte será vengada”. Finalmente lo despidieron con reverencia de su escuela donde era estudiante de cuarto semestre de licenciatura en educación primaria. A las 2 de la tarde los jóvenes salieron caminando de las instalaciones de la escuela con el féretro de Kothan en alto.

