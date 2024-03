Los policías que mataron a normalista en Chilpancingo ya están detenidos, dice AMLO

El pasado 7 de marzo, Yanqui Rothan Gómez Peralta, normalista de Ayotzinapa perdió la vida tras disparos de policías estatales en un retén de revisión en Chilpancingo, Guerrero.

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este lunes que hubo “abuso de autoridad” en el caso del asesinato de un estudiante de la Normal de Ayotzinapa en Chilpancingo la semana pasada, y que los policías involucrados ya están detenidos. La Fiscalía General de la República (FGR) ya atrajo el caso.

“Lamento mucho, mucho, lo que pasó en Chilpancingo, con el joven que fue asesinado. Ya se atrajo la investigación que se va a castigar a los responsables y envío el pésame a familiares, a sus amigos. No vamos a permitir impunidad, se va a castigar a los responsables, no se va a fabricar nada para proteger a los responsables”, indicó el mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

“Me dolió muchísimo, me duele mucho, pero vamos a actuar. Hubo abuso de autoridad, no quiero adelantar, pero no disparó el joven. Hay que ver todos los peritajes, ya los hicieron, ya está el expediente en manos de la Fiscalía General [de la República]. No vamos a permitir ninguna injerencia de querer proteger a los responsables”, subrayó.

El Presidente también confirmó que los policías que participaron en el asesinato “ya están detenidos en Guerrero, pero a disposición de la FGR”. “Se dio por abuso de autoridad”, reiteró.