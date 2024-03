Arco detectó un auto robado y activó a las policías, dice Guerrero. Muere estudiante

Las autoridades del estado dijeron este viernes que el acto “se da de manera imprevista y fortuita”, consecuencia de la persecución de un delito de un vehículo con reporte de robo. Se investigará el caso.

Acapulco/Ciudad de México, 8 de marzo (ElSur/SinEmbargo).- Policías estatales dispararon anoche a una camioneta en la que viajaban estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa; mataron a uno de ellos, que murió en el hospital siendo atendido, mientras que una persona más fue detenida.

El ataque a la camioneta pick-up blanca ocurrió a las 9 de la noche, en un retén de revisión de la Policía Estatal en la entrada a Chilpancingo por el libramiento viejo a Tixtla.

Poco después, desde la Normal de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, estudiantes se trasladaron a Chilpancingo para conocer los hechos y ayudar a sus compañeros, pero en el lugar, al norte de la ciudad, ya no se encontraba la camioneta, y en respuesta los normalistas tomaron una patrulla de la Policía Estatal y le prendieron fuego, en la avenida Insurgentes, en el lugar conocido como Las Parotas cerca del Mercado Central.

Cerca de las 9 de la noche se reportó a la policía un enfrentamiento en la salida de Chilpancingo por el libramiento viejo a Tixtla, donde se supo que policías le dispararon a una camioneta que no hizo el alto en un retén que tenían instalado frente al hotel Petatlán.

Marcial Reynoso Núñez, señaló esta mañana que el Gobierno del Estado de Guerrero lamenta los hechos donde perdió la vida un joven que posteriormente fue identificado como estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, “tras un evento fortuito por un vehículo con reporte de robo”, por lo que será la autoridad ministerial quien determinará lo conducente mediante las pruebas periciales correspondientes.

Rolando Solano, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, confirmó que, por estos hechos, la persona que inicialmente resultó lesionada fue trasladada al hospital para su atención médica oportuna, quien posteriormente perdió la vida; mientras que la otra persona detenida fue puesta a disposición ante la autoridad correspondiente.

Solano Rivera indicó que de acuerdo a los primeros reportes, este acto se da de manera imprevista, consecuencia de la persecución de un delito de un vehículo con reporte de robo, dándose una confrontación donde a raíz de las lesiones perdió la vida la persona.

Solano Rivera hizo hincapié en que este hecho no fue directamente contra una institución, escuela, movimiento social, político, fue a raíz de un hecho fortuito delictivo, por lo que será la autoridad Ministerial quien determinará lo conducente mediante las pruebas periciales correspondientes, por lo, informó que, los elementos estatales se presentaron de manera voluntaria a rendir su declaración Ministerial.

La zona fue acordonada por los policías, pero según testigos minutos después los policías estatales se llevaron el vehículo de la escena sin esperar la llegada de los peritos de la Fiscalía General del Estado.

Hasta la media noche, los estudiantes no habían dado una postura sobre el ataque, pero a las 11 de la noche dos camiones y camionetas provenientes de la Normal entraron a Chilpancingo, y los estudiantes que se trasladaron en ellos quemaron una patrulla de la Policía Estatal cerca del Mercado Central.

La patrulla fue apagada por los bomberos y hasta la media noche ninguna autoridad llegó a realizar las diligencias o el acordonamiento del lugar.

Los estudiantes se retiraron al hospital general Raymundo Abarca en Tierras Prietas, donde exigieron la entrega del cuerpo de su compañero. Anoche no se había informado el nombre de los normalistas baleados en la camioneta blanca.

Esta madrugada otra patrulla fue incendiada por presuntos normalistas en #Chilpancingo luego de la agresión que sufrieron anoche dos estudiantes a manos de policías estales, un muerto y un herido. LA RESPUESTA ESTUDIANTIL SERÁ IGUAL QUE CUANDO QUEMARON PALACIO DE GOBIERNO. pic.twitter.com/g26ob9MRQd — Jacob Morant (@JacobMorant) March 8, 2024

Mediante un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que ayer en la noche se recibió un reporte al 911 sobre una alerta en un arco del Repuve de “un vehículo con Reporte de Robo de la Marca Nissan tipo Frontier NP300, modelo 2020, color blanco la cual se dirigía con dirección a Chilpancingo de los Bravo”.

Personal de Policía Estatal estableció un filtro (conocidos como retenes) en el punto conocido como

Hotel Petatlán y al arribar el lugar los tripulantes de la camioneta recibieron a los elementos de seguridad con disparos de arma de fuego por lo que el personal de la SSP repelió la agresión logrando detener a un masculino”.

“En el intercambio de disparos fue lesionado uno de los agresores por lo cual fue trasladado para su

atención médica”.

En el boletín se menciona que “en el interior del vehículo se localizó un arma de fuego corta y cartuchos útiles, así como tres bolsitas de una sustancia cristalina y cervezas”.

En el boletín no se menciona si eran estudiantes de Ayotzinapa.

#Chilpancingo Primer enfrentamiento de los normalistas de Ayotzinapa con policías tiran objetos, explosivos y bombas molotov en libramiento. Tixtla esquina con Insurgentes. Conocido como las Parotas. pic.twitter.com/tOLdjfgWHm — Jonatan Mendoza (@Jonatan93294410) March 8, 2024

Finalmente dijeron que en el lugar quedó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar “las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos”.

En la noche, el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello emitió un comunicado en el que confirma que un “estudiante fue herido por arma de fuego y posteriormente perdió la vida en el hospital”.

También informa que un estudiante se encuentra detenido.

DIALOGARÍA CON PADRES DE LOS 43 SIN ABOGADOS, DICE AMLO

Por su parte, en las primeras horas de este viernes, la Fiscalía General del Estado confirmó que hubo un joven muerto en los hechos. Informó que “inició de oficio carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de un masculino por los hechos sucedidos la noche del 7 de marzo sobre el libramiento a Tixtla”.

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que busca tener un diálogo directo con padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pero no desea que estén presentes abogados y asesores de organizaciones sociales, debido a que no les tiene confianza. “Claro que va a haber diálogo, pero necesitamos ponernos de acuerdo con los padres. Yo quiero hablar con las mamás, con los papás de los jóvenes, no me dan confianza los intermediarios”, indicó.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves al Presidente se le preguntó si tendrá una reunión con los padres después de que normalistas con el rostro cubierto derribaron una puerta del Palacio Nacional, y López Obrador dijo que lo haría pero espera que no estén los asesores.

“A los papás, a las mamás, que me gustaría hablar con ellos”, comentó el mandatario y le preguntaron: “¿Aunque vayan acompañados de los abogados y asesores? ¿No importaría?”, y respondió: “Ojalá y no. Que yo se los pido, que quisiera yo hablar con ellos, que no les tengo confianza ni a los abogados ni a los asesores”, dijo el Presidente.

López Obrador indicó que no habrá ninguna persona detenida tras el derribamiento de la puerta en Palacio Nacional y que solicitó a la Fiscalía General de la República que no hiciera investigación y que la reparación de la puerta será costeada por servidores públicos.

“Le pedí de manera respetuosa a la Fiscalía que no hiciera ninguna investigación, es que eso es lo que quieren ellos. Nos vamos a cooperar y va a ser voluntario, los servidores públicos, para componer la puerta. Nosotros vamos a arreglar la puerta. Lo único es que si tengo información de quienes participaron, aquí la vamos a dar a conocer”, indicó.

El Presidente aceptó que el Estado fue el responsable debido a la creación de la “verdad histórica” por parte de Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón y aseguró que su Gobierno puede llegar a resolver el caso debido a que “no tenemos ninguna intención de encubrir a nadie”, pero que uno de los propósitos de grupos opositores, era “desgastar” al Ejército como institución.

“Claro que fue el Estado porque los que estaban, en vez de aclarar todo y de castigar a los responsables, buscaron ocultar la verdad, crearon la llamada “verdad histórica” y eso se hizo, bueno, el mismo procurador lo reconoce, que él fue el responsable, él con (Tomás) Zerón. Entonces sí fue el Estado”, aceptó.

López Obrador aseguró que lo sucedido el miércoles en Palacio Nacional se trata de un “vulgar acto de provocación” y aseguró que con la difusión de videos e imágenes, revela que hubo intervención ajena en los hechos.

“A la vista de todos, porque fue muy difundido, mucho muy difundido por la actitud de los medios de manipulación en nuestro país, con honrosas excepciones, todo esto que significa escándalos, amarillismo, sensacionalismo, todo lo que supone nos afecta, se magnifica. No se dan cuenta que al difundir tanto un hecho de esa naturaleza nos ayudan a que la gente tenga mucha conciencia, advierta que en estas acciones hay mano negra, de que son actos de provocación, que eso fue lo de ayer, un vulgar acto de provocación” comentó.

Sobre la supuesta intervención, el Presidente declaró que se trata de un “cóctel de provocadores” que están en contra de su movimiento y que si bien es justa la demanda de los padres, afirmó que hay participación de opositores a su administración.

“Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación, están nuestros adversarios desesperados y están recurriendo a la guerra sucia y a actos como el de ayer, la verdad es que es muy justa la demanda de los padres, de las madres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, pero ya se han montado en este lamentable asunto grupos de derecha, conservadores, incluso partidos que están en contra de la transformación”, aseveró.

Reiteró que la demanda de los padres es justa y aseguró que su administración trabaja para dar con el paradero de los 43 normalistas pero que existen intereses que obstaculizan los avances y que la jornada que iniciaron desde el 26 de septiembre, era para dar nota.

“Me llamó mucho la atención de que llegaron a la Ciudad de México hace una semana, empezaron con actos de provocación en la Fiscalía, la Lotería Nacional, a romper vidrios en la Secretaría de Gobernación y se ponen enfrente del Palacio. Y de repente antier llegan como seis camiones más y a querer entrar por la fuerza para dar nota a los medios que están al servicio del conservadurismo, de la mafia del poder económico y político, que no quieren que continúe la transformación”, agregó.

El Presidente puso en tela de juicio la participación de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, debido a que son actitudes contrarrevolucionarias y a favor de grupos opositores.

“Si es que están participando los jóvenes de Ayotzinapa, que todavía está por verse si fueron los estudiantes, porque en una de esas es gente que recluta para llevar a cabo esas acciones, mercenarios, porros, pero eso ya lo vamos a saber. Si fuesen los jóvenes de Ayotzinapa les diría que eso no es revolucionario, eso es contrarrevolucionario”’ externó.

Agregó que si en realidad son estudiantes, se sabrán debido a que en imágenes vio a “unos que ya estaban muy grandes, casi de mi edad, veteranos”. Además de que los estudiantes usaban “tenis nuevecitos”.

“Vamos a saber cómo estuvo. Lo que nos consta es que había un camión, dos camiones y de repente un día antes, llegaron seis. A ver si fueron secuestrados los camiones, o eso nos lo van a decir la misma gente de Guerrero, o quién pagó los camiones y ahí vamos a ir conociendo la verdad”, anticipó.

Señaló como responsable del derribamiento de la puerta en Palacio Nacional al Partido Revolucionario Institucional (PRI) e incluso recordó las elecciones de 2015 y al ex gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores cuando fue candidato.

“Lo de ayer, por ejemplo, me huele más al PRI, es Guerrero y allá me consta, en La Montaña de Guerrero las agresiones a nuestro movimiento por grupos supuestamente independientes, pero detrás el PRI. Esto pasó hace seis años, ocho años, cuando se eligió candidato a gobernado, el que salió Astudillo y nosotros llevábamos un candidato y me tocó ir a La Montaña, teníamos muy poca presencia y una agresión tremenda, igual con la bandera de Ayotzinapa, haciéndole el juego sucio al PRI”, dijo.

AMLO RESPONDE A PADRES

Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa manifestaron ayer que demandan diálogo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para tratar sobre los avances de la investigación, con la información de los 800 folios que no ha entregado el Ejército, y con la presencia de sus abogados y asesores jurídicos, a quienes respaldaron y negaron que alguien los manipule.

En conferencia de prensa en la Normal de Ayotzinapa, informaron sobre la jornada de lucha de 10 días en la Ciudad de México, del 26 de febrero al 6 de marzo, que concluyó con la protesta que derribó una puerta del Palacio Nacional, que López Obrador calificó ayer como provocación.

El abogado Vidulfo Rosales aclaró que “no fue algo planeado (la irrupción en Palacio Nacional) fue espontáneo al calor de la protesta porque los padres y madres estaban enojados de que no eran atendidos” después de 10 días de permanecer en ploantón frente al Palacio Nacional en la Ciudad de México, en espera de una fecha de reunión con el Presidente.

Agregó que “a los padres y madres no les interesa el tema político, les interesa cuáles son los avances de la investigación y los resultados”.

Los padres y madres, acompañados por estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, dijeron que no permitirán señalamientos en su contra por parte del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ni de su abogado, Vidulfo Rosales Sierra ni de sus defensores del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Fue en respuesta a que López Obrador dijo en su conferencia de prensa matutina que las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala son manipulados por sus abogados, asesores y organismos de derechos humanos que les brindan acompañamiento.

En una conferencia de prensa en la Normal de Ayotzinapa, en Tixtla, las madres y padres de los 43 desaparecidos, estudiantes y el asesor legal, Vidulfo Rosales Sierra, manifestaron su postura respecto a los dichos del Presidente López Obrador.

“Quiero decirle al señor Presidente directamente, que a nosotros no nos maneja absolutamente nadie, el Presidente es necio, es terco; ya se le dijo por todos los medios que no vamos aceptar que nos este señalando de vividores y que diga que nos están manejando”, dijo Clemente Rodríguez Moreno, padre del normalista desaparecido Cristian Rodríguez Telumbre.

Las madres y padres respaldaron a Rosales Sierra como su asesor legal y dijeron que nadie va a condicionar la presencia del abogado ni de las organizaciones que les brindan acompañamiento en la exigencia de justicia.

“El señor Presidente está señalando directamente al licenciado Vidulfo Rosales de que nos manipula, señala al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro y no vamos a permitir que estén señalando a la OEA (Organización de Estados Americanos), a la ONU (Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ellos entorpecieron las investigaciones junto con el Grupo de Expertos Independientes, el que está entorpeciendo las investigaciones es el Gobierno que no ha querido avanzar”, agregó Clemente Rodríguez.

También informaron en la conferencia que se da por terminada su jornada de lucha, que comenzó el pasado 26 de febrero y que incluyó un plantón de 10 días afuera de Palacio Nacional para exigir una audiencia con el Presidente López Obrador.

“Ninguno de los padres nos vamos arrodillar frente al Gobierno”, mencionó al término de su intervención Clemente Rodríguez.

Por su parte, Cristina Bautista Salvador, madre del estudiante desaparecido Benjamín Asencio Bautista, en su participación dijo que la exigencia principal en estos momentos es que los atienda el Presidente de la República.

“Pedimos una reunión para saber cómo van las investigaciones del caso Ayotzinapa, porque cuando renunció Alejandro Encinas nos dijo que será él (López Obrador) el que coordinará el caso, por eso

pedimos esa reunión, por eso fuimos al plantón, pero llevamos varios meses solicitando audiencia y no nos la dan”, explicó Cristina Bautista.

Sobre la postura del Presidente de tener una reunión sin la presencia de sus representantes legales, Cristina Bautista mencionó que eso no es posible, que ellos necesitan el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y del Centro Prodh.

“Ese equipo nos ha ayudado estos nueve años y cinco meses que han pasado no les hemos pagado ni ellos nos han pagado a nosotros, como madres y padres estamos aquí por cada uno de nuestros hijos y por el amor que le tenemos a cada uno de ellos”, agregó Cristina Bautista.

Las madres y padres de los 43 desaparecidos también cuestionaron el papel de la Fiscalía General de la República (FGR) por no presentar avances en las investigaciones.

También cuestionaron el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por no extraditar al extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, implicado en el caso Ayotzinapa y prófugo en el estado de Israel.

Aprovecharon para exigir los 800 folios que el Ejército no quiere presentar como pruebas y donde se menciona el seguimiento en tiempo real que los militares dieron a los estudiantes el 26 de septiembre del 2014 en Iguala.

También manifestó su postura Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, quien dijo que en la reunión con el Presidente sólo quieren tratar temas de la investigación y no asuntos políticos.

“Nosotros lo seguiremos señalando como el principal condecorador de todos los individuos que fueron parte de la desaparición de nuestros hijos, de los responsables de ocultar y manipular la información”, dijo Emiliano Navarrete.

Por último, el asesor legal de las madres y padres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra, negó que exista manipulación a las madres y padres y aseguró que la exigencia justicia, castigo a los responsables y la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos es genuina.

“Ha llegado el momento en que nosotros queremos flaquear, yo como abogado ya quisiera irme a trabajar desde el escritorio a hacer mi vida tranquila, a litigar, pero ellos nos exigen mantenernos con ese compromiso que hay con ellos hasta que se resuelva el asunto”, dijo Rosales Sierra.

El abogado dijo que a la reunión con López Obrador es necesaria la presencia del acompañamiento jurídico y que será únicamente para abordar temas relacionados con la investigación.

Rosales Sierra agregó que para la próxima reunión deben estar sobre la mesa los 800 folios faltantes y las extradiciones de los ex funcionarios relacionados con la investigación que están prófugos de la justicia.

