AMLO: Policía que mató a normalista se fugó, y peritos del caso Ayotzi desaparecieron

El pasado 7 de marzo, Yanqui Rothan Gómez Peralta, normalista de Ayotzinapa perdió la vida tras disparos de policías estatales en un retén de revisión en Chilpancingo, Guerrero.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este martes que el policía estatal de Guerrero que presuntamente asesinó a un estudiante de la Normal de Ayotzinapa la semana pasada se fugó, y acusó complicidad en este caso. Además, dio a conocer que dos funcionarios públicos de la Fiscalía General de la República (FGR) que viajaban a la entidad a investigar la desaparición de los 43 normalistas en 2014 desaparecieron.

“El otro caso, muy lamentable, que también se está atendiendo, es que ayer el presunto responsable del asesinato del joven de la Normal de Ayotzinapa se fugó. El policía. Se está haciendo la investigación, desde luego la búsqueda, y se van a fincar responsabilidades. Pero es parte de esta descomposición que estamos enfrentando, intereses que están de por medio. Vamos a hacer la investigación a fondo y la búsqueda de este policía”, dijo en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

“Se sabe todo”, añadió el Presidente sobre la identidad del policía estatal. Por ahora, descartó que se solicite una ficha roja de la Interpol para que no escape del país. “Estaba en un arresto administrativo, pero no se cumplieron los protocolos y se investiga”, dijo.

Cuestionado sobre si hubo complicidad, López Obrador indicó que sí. “Sin duda, estaba en el tránsito, en la entrega de las autoridades estatales a la Fiscalía General de la República. (…) Fue en Chilpancingo”, completó.

Con respecto a los dos funcionarios desaparecidos, se trata de Suay Kassandra Domínguez Pastrana y Enrique Linares Ríos. El Sol de Acapulco reportó que, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía Federal, estos trabajadores son peritos especializados en materia forense y presumiblemente venían a Guerrero para apoyar en la investigación que se realiza por el asesinato extrajudicial de un alumno de la Normal Rural de Ayotzinapa ocurrido el pasado jueves 7 de marzo en la carretera Chilpancingo-Tixtla.

El último contacto que se tuvo con ellos fue el 10 de marzo, alrededor de las 10 de la noche con 45 minutos cuando informaron que se trasladaban desde Cuernavaca Morelos hacia la ciudad de Chilpancingo.

López Obrador dijo que ya se trabaja en la búsqueda de estos dos servidores, aunque refirió que estaban en las labores de búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa. Agregó que espera que no se trate de acciones para impedir que se llegue al paredero de los muchachos.

“Sí existe el caso de estas personas desaparecidas, un hombre y una mujer de la Fiscalía General que están trabajando en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa, desaparecieron, ya se está llevando a cabo, son dos servidores públicos. Esto debe saberse en el marco de los trabajos que se han intensificado para buscar a los jóvenes. Espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren a los jóvenes y estén obstaculizando. Como saben que estamos trabajando y estamos avanzando, quieran impedirlo. No lo van a lograr”, dijo el mandatario mexicano.