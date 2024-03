ENTREVISTA ¬ SCJN debería hacer públicos todos sus debates, dice la Ministra Batres

En entrevista con “Los Periodistas”, la Ministra Lenia Batres Guadarrama dijo que por años se ha manejado la idea de que “los ministros solamente hablan a través de sus sentencias”, pensamiento que es erróneo, pues recordó que las sentencias son parte den servicio público, no son privadas.

Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).- La Ministra Lenia Batres Guadarrama afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debería hacer públicos todos sus debates pues de esta forma la sociedad podría conocer la postura de cada magistrado ante determinados temas.

En entrevista con “Los Periodistas”, Lenia Batres indicó que al tratarse de sentencias que forman parte del servicio público, los ministros deberían estar obligados a explicarle a las personas el por qué de sus decisiones.

“Entre más público es más positivo y se demuestra que los temas son impolutos, no son neutros. Creo que es muy importante que se sepan quiénes son, por qué y cómo vota cada uno de los ministros. Si se exime del pago de impuestos a alguien pues tiene que explicarse y se hubiera explicado mejor la sesión hubiera sido pública, no tendría nada después tener que estar explicando por qué sucedió, cómo sucedió”.

La Ministra, quien asumió el cargo apenas el pasado 2 de enero, dijo que por años se ha manejado la idea de que “los Ministros solamente hablan a través de sus sentencias”, pensamiento que es erróneo, pues recordó que las sentencias son parte den servicio público, no son privadas.

“Yo creo que la mayor parte de los mexicanos no ha visto nunca Justicia TV, no ha visto una discusión de la Corte, entonces es muy interesante que se acerquen a verlo. Yo creo que todos los ministros deberíamos estar disponibles para este tipo de entrevistas. Hay pocas entrevistas porque hay esta costumbre de que el Ministro o los jueces hablan solamente a través de sus sentencias, dicen incluso hasta como frase hecha. No, porque en realidad esas sentencias son parte den servicio público, no son privadas y tiene un impacto público, entonces yo creo que sí es legítimo que podamos explicar cómo sucede y por qué”.

Lenia Batres Guadarrama, quien en enero compartió en entrevista con SinEmbargo que dentro de la misma Corte había vivido maltrato, afirmó que a poco más de dos meses de haber asumido el cargo se dio cuenta de que la SCJN es “menos oscura” de lo que pensaba.

“Es menos oscura de lo que yo creí, esa es la verdad, yo creí que era más oscura. Lo que me ha sorprendido es la cantidad de temas que llega a haber y eso la hace menos enquistada en un solo tema de defensa de grupos de interés, por ejemplo. Resuelva una cantidad de temas inmenso”.

Al ser cuestionada sobre si existe sensibilidad social por parte de los ministros o todavía se mantiene ese conservadurismo rancio de la derecha, Batres Guadarrama indicó que las derechas actuales son fundamentalmente económicas y se caracterizan por tener una absoluta cerrazón en estos temas.

“Es una gran pregunta porque además tiene que ver con las derechas actuales, las derechas actuales después de la era neoliberal, son fundamentalmente económicas, pueden perdonar muchas cuestiones, como diversidad sexual, interrupción legal del embarazo, pero hay una absoluta cerrazón en los temas económicos”.

Y ahondó: “La derecha de hoy es neoliberal, es ranciamente neoliberal, defiende los intereses y cuando se tocan se enojan y sale la pasión”.

La Ministra Batres indicó que en la actualidad algunos criterios que se manejan al interior de la SCJN “llegan a ser de escándalo”, pues llega a plantearse el derecho de una persona contra un derecho de una empresa.

“Esto solamente una persona conservadora puede asumir que tenga una racionalidad porque los derechos humanos se refieren al resguardo de la dignidad humana, entonces las empresas no tienen derechos humanos”.

Finalmente, Lenia Batres afirmó que estas cuestiones demuestran mucho el momento, el tiempo y la forma en que finalmente se han movido los movimientos conservadores.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado