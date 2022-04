GM ignora legalidad de sindicato independiente y ofrece ínfimo aumento a trabajadores

Por Yajaira Gasca Ramírez

Guanajuato, 15 de abril (PopLab).– General Motors se recupera de la pandemia, retoma los primeros lugares en producción automotriz, pero a los trabajadores en Guanajuato sólo oferta un incremento salarial de 3.5 por ciento, esto es 6 centavos de dólar por cada hora, pero además no reconoce la legitimidad de la representación sindical que eligieron en elección democrática con más de 4 mil votos a favor.

Liderazgos del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) en General Motors consideran esta propuesta una burla, pues está por debajo del nivel de la inflación con el que cerró el año pasado y por supuesto por abajo del aumento de la canasta básica, ambos calculados por expertos en más del 7 por ciento.

Los empleados con menor antigüedad en General Motors tienen salarios de 184 pesos por día, esto es un salario bruto de 5 mil 500 pesos mensuales. El aumento salarial que ofrece la empresa significa 1.22 pesos mexicanos por hora.

A través de un comunicado, el sindicato informó que la propuesta no fue bien recibida y que además la empresa está poniendo en duda la legalidad de la actual representación, la que a principios de febrero en una elección vigilada por el Instituto Nacional Electoral (INE) obtuvo un triunfo avasallador sobre la Confederación de Trabajadores México.

Busca empresa imponer; evade trabajo recíproco

Las pláticas con la empresa ocurren dos meses después de que SINTTIA fue declarado ganador de la elección, los primeros días de febrero y cuando los representantes sindicales advirtieron que buscarían un aumento salarial de por lo menos 7 por ciento. El porcentaje se fijó considerando el nivel inflacionario con el que cerró el 2021.

Sin embargo, la propuesta de GM fue de 3.5 por ciento, incluso menor a las cifras aprobadas en las últimas negociaciones de la CTM, organización con la que se mantuvieron entre el 4 y 5 por ciento.

Patricia Juan Pineda, representante legal de SINTTIA, declaró que la empresa no quiere que haya bilateralidad en acuerdos administrativos y ha faltado madurez de los representantes para dialogar con los trabajadores. La bilateralidad se refiere a las disposiciones que tienen que cumplir ambas partes y también los derechos que en ambos casos corresponden, es decir reciprocidad.

“Se ponen como esos niños berrinchudos, caprichudos… la representación de la empresa no está acostumbrada a tratar con los trabajadores en un diálogo de bilateralidad, actúan como capataz, no toleran que los trabajadores les hablen, les presenten los problemas y les digan lo que se está viviendo en la planta, falta de madurez de la empresa para entender que el sindicalismo independiente habla de frente, construye, dialoga y se sienta a negociar, para ellos es inaceptable eso”, expresó.

“No pueden soportar que los trabajadores estén ahí sentados tranquilamente, esa posición de capataz no la superan desde su trato, cómo se dirigen, las majaderías que han cometido en la negociación, es la muestra del capataz, del patrón que hace berrinche porque el esclavo lo volteó a ver a la cara”, describió la abogada el trato que han tenido los negociadores de General Motors con los liderazgos sindicales.

Además del trato desdeñoso, a los agravios contra el sindicato se suma la falta de información sobre salarios y otros datos relacionados con condiciones laborales de los trabajadores.

ENOJA A GM EMPLAZAMIENTO A HUELGA

El emplazamiento a huelga por parte del sindicato fue tomado como una amenaza por parte de la empresa y como respuesta a esto, respondieron ante la autoridad laboral que la representación de SINTTIA no era legítima.

“Primero dijeron que los estábamos amenazando, lo que les estamos diciendo es que está en la ley y después el tema de que están cuestionando la legalidad del sindicato. Dicen que el sindicato no es representante porque la toma de nota que tiene no está mostrando que realmente el Comité Ejecutivo tenga representación legal, eso no es aceptable ni nada por el estilo porque si fuera así simplemente no no hubieran recibido el emplazamiento a huelga”, explicó la abogada Patricia Juan Pineda.