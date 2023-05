Primer Ministro de Reino Unido promete más armas a Ucrania durante visita de Zelenski

Por Jill Lawless y Danica Kirka

LONDRES, 15 de mayo (AP).— El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, estaba el lunes en Gran Bretaña dentro de su gira relámpago por Europa. Londres, firme aliado de Kiev, prometió cientos de misiles más y drones de ataque en un esfuerzo de cambiar el rumbo de la guerra.

Zelenski aterrizó en helicóptero en Chequers, la casa de campo del mandatario británico, y fue recibido por el Primer Ministro, Rishi Sunak. Era el segundo viaje de Zelenski a Gran Bretaña desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.

Zelenski dio las gracias a Gran Bretaña por su apoyo hasta ahora y dijo que sus conversaciones con Sunak abarcarían “temas muy importantes, apoyo urgente para Ucrania”.

La guerra, señaló, es un asunto de “seguridad no sólo para Ucrania, es importante para toda Europa”.

Por su parte, Sunak dijo al mandatario ucraniano que “su liderazgo, el valor y la fortaleza de su país son una inspiración para todos nosotros”.

Era el cuarto país europeo que visitaba Zelenski en los últimos días. El Presidente busca más ayuda mientras Ucrania prepara una esperada ofensiva de primavera para recuperar territorio tomado por Rusia.

El Kremlin dijo que veía de forma “extremadamente negativa” la promesa de Londres de dar más armas a Ucrania, aunque creía que los suministros no cambiarían de forma drástica la evolución del conflicto, indicó el lunes el vocero Dmitry Peskov.

“Gran Bretaña aspira a estar en la vanguardia entre los países que siguen metiendo armas en Ucrania”, dijo Peskov. “Repetimos una vez más, no pueden tener una influencia fundamental y drástica en la forma en la que se desarrolla la operación militar especial [en Ucrania]. Pero, en definitiva, lleva a más destrucción, más acción […] Hace toda esta historia mucho más complicada para Ucrania”.

Sunak respondió reiterando el apoyo británico a Ucrania en el largo plazo.

El mandatario ucraniano hizo una visita no anunciada a París el domingo por la tarde para entrevistarse con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras viajar a Alemania e Italia, donde se reunió con los líderes de ambos países y con el Papa Francisco.

Reino Unido se ha convertido en uno de los principales aliados militares de Ucrania. Ha enviado misiles de corto alcance y tanques Challenger, e instruye a 15 mil soldados ucranianos en territorio británico. Londres anunció la semana pasada que había enviado a Ucrania misiles de crucero Storm Shadow, que tienen un alcance de más de 250 kilómetros (150 millas), el primer envío conocido de un armamento que Kiev pide a sus aliados desde hace tiempo.

La oficina de Sunak dijo el lunes que Gran Bretaña confirmaría la entrega de cientos de misiles antiaéreos adicionales, así como “drones de ataque de largo alcance” con un radio de operación de más de 200 kilómetros.

“Este es un momento crucial en la resistencia ucraniana a una terrible guerra de agresión que ellos no eligieron ni provocaron”, dijo el comunicado de Sunak. “Necesitan el apoyo continuado de la comunidad internacional para defenderse contra el aluvión de ataques constantes e indiscriminados que han sido la realidad diaria desde hace más de un año”.

“No debemos defraudarles”, añadió.

Sunak también presionará a sus aliados para que presten más ayuda a Ucrania en una reunión del Grupo de los Siete en Japón esta semana, señaló Downing Street.

Mientras Zelenski visitaba capitales europeas, Rusia redobló los ataques contra drones y misiles ucranianos durante el fin de semana. Las fuerzas del Kremlin bombardearon el domingo dos poblaciones en la región fronteriza norteña de Sumy, según dijo el Gobierno militar de la región en un comunicado en su canal de Telegram. Se habían registrado 109 explosiones.

La oficina del Presidente dijo que nueve civiles habían muerto y 19 resultaron heridos en los ataques del último día. Seis de las muertes fueron en la región de Jersón. Dos civiles murieron en Chuhuiv en la región de Járkiv y uno en Prymorsk, que está en la costa del Mar de Azov, a unos 20 kilómetros de Berdyansk, ocupada por Rusia.

La oficina presidencial también reportó fuego de proyectiles sobre Marhanets, que se encuentra al otro lado del río de la central nuclear de Zaporiyia.

Zelenski y Macron se reunieron durante unas tres horas en el Palacio del Elíseo, un encuentro que se había mantenido en secreto hasta poco antes de la llegada del mandatario ucraniano a París.

La oficina de Macron dijo que Francia proporcionará docenas de tanques ligeros y vehículos blindados “en las próximas semanas”, sin dar cifras concretas. También prometió más sistemas de defensa antiaérea, sin revelar más detalles.

También habrá más ucranianos listos para la batalla, ya que Francia pretende entrenar a unos dos mil soldados en Francia este año y a casi cuatro mil más en Polonia dentro de una iniciativa europea más amplia, según la oficina de Macron.

Francia ha proporcionado a Ucrania armamento como sistemas antiaéreos, tanques ligeros, obuses y otras armas y equipamiento y combustible.

Francia había enviado un avión para recoger a Zelenski en Alemania, donde se reunió con el Canciller Olaf Scholz antes el domingo y habló sobra la contraofensiva que prepara su país.

