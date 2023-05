VIDEOS: Elon Musk baila en antro de Los Cabos; hijo de Salinas Pliego habló con él

#elonmusk Nos fuimos Ricardo mi primo y yo a una fiesta “sundream” por aqui en la bahía de San José del Cabo. Donde tocó Rufus du sol y otros dj’s Estando ahí, me tope a este señor que me estaba platicando lo mucho que le gusta México 🇲🇽 nuestro Gran País y específicamente Nuestro Nuevo León 🤜⛰️🤛 Le pregunté que por qué escogió Nuevo León para poner su planta, y el personalmente me dijo que primero es por la cultura de trabajo y alto nivel de tecnología que tiene Nuevo León y su gente comparado al resto del país. También por su cercanía a Estados Unidos, su cercanía a Austin donde pasa la mayoría de su tiempo. Me dijo tambien que Mexico está muy subvaluado, dice “Tiene muy buena vibra!” Jaja Ah! Y le pregunté que si quisiera comprar/invertir en tierra en México a lo que me respondió: “No, de hecho yo no tengo ni una casa, ni un terreno. Vivo donde esté y en mi planta de Austin paso la mayoría del tiempo.” Es realmente un emprendedor 100% apasionado con lo que hace, por eso sus resultados 🤜🤛 El video me lo paso un seguidor que estaba grabando en ese momento ahí mismo. Mi consejo es. Cuando vean una persona que sea de su interés/ que algo le admiren/ que “quieran una foto con”. Platiquen primero. Saquenle conversacion. Se sorprenderán como todos somos seres humanos, y No, no es un robot 🤖 jaja 🤜🤛

