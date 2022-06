Amber Heard asegura que sigue amando a Johnny Depp pese a batalla legal

Por Sylvia Georgina Estrada

Ciudad de México, 13 de junio (Vanguardia).- Amber Heard dice que tiene muchos sentimientos encontrados sobre Johnny Depp después del juicio, pero uno de esos sentimientos aparentemente es el amor, incluso después de los desagradables testimonios que se pronunciaron durante el juicio por difamación entre ambas celebridades.

El segmento final de la entrevista de la actriz con Today se emitió este 15 de junio y se cubrieron varios temas, entre ellos lo que Heard siente hacia su exmarido. Ella sostiene que “todavía tiene amor” por Depp, a pesar de que la llevó a los tribunales y que ganó la demanda por la que ella debe pagar 8.35 millones de dólares (deduciendo los 2 mdd que el jurado le otorgó a la histrión).

La entrevistadora Savannah Guthrie le preguntó a Amber si siente que el protagonista de Piratas del Caribe ha logrado arruinarla globalmente, como aludió en un mensaje de texto y ella contestó que sí. Después agregó que teme que él podría demandarla nuevamente si no tiene cuidado.

