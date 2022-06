OMS y ECDC dicen que cancelar eventos por viruela del mono sería “contraproducente”

Madrid, 15 de junio (Europa Press).- La Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) han recomendado que no se cancelen grandes eventos que se van a celebrar este verano, como festivales de música o las fiestas del Orgullo LGTBI, por la viruela del mono, ya que puede ser “contraproducente”.

La OMS y el ECDC apuntan que, dado que en muchos países europeos se han levantado las restricciones de viajes internacionales y concentraciones masivas una vez que se han superado los peores momentos de la pandemia de COVID-19, se espera la celebración de un gran número de grandes eventos, como festivales de música y cultura o actos del Orgullo LGTBI, que reunirán a participantes jóvenes e internacionales durante los meses de verano.

Además, consideran “probable” que se celebren fiestas y otras reuniones espontáneas en entornos turísticos (por ejemplo, fiestas en hoteles/playas, etc.) durante la temporada de vacaciones de verano.

These events are powerful opportunities to engage with young, sexually active and highly mobile people. Monkeypox is not a reason to cancel events, but an opportunity to leverage them to drive our engagement @hans_kluge

