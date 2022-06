La OMS trabaja en mecanismo para entrega de vacunas contra la viruela del mono

Por Maria Cheng

LONDRES, 15 de junio (AP).— La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que está trabajando en la creación de un nuevo mecanismo de reparto de vacunas para frenar un brote de viruela símica en más de 30 países fuera de África. La iniciativa podría llevar a la agencia de salud de Naciones Unidas a distribuir las escasas dosis de la vacuna a los países ricos, que pueden pagarlas.

Para algunos expertos, la iniciativa podría hacer que se pierda la oportunidad de controlar el virus en los países africanos donde lleva décadas infectando a la población, en otro ejemplo de la desigualdad en la distribución de las vacunas, como ya ocurrió en la pandemia del coronavirus.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que la agencia está desarrollando una iniciativa para el “acceso justo” a las vacunas y tratamientos que espera que esté lista en unas semanas. El mecanismo se propuso poco después de que Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania y Estados Unidos, entre otros, reportaron cientos de casos de la enfermedad el mes pasado.

Se cree que las vacunas para la viruela, una enfermedad relacionada, tendrían una eficacia del 85 por ciento contra la viruela símica. El director de la OMS en Europa, Hans Kluge, dijo el miércoles que estaba preocupado por los intentos de algunas naciones ricas para adquirir más vacunas sin hablar de la compra del fármaco para África.

The global outbreak of #monkeypox is clearly unusual and concerning. I have decided to convene the Emergency Committee under the International Health Regulations on Thursday next week, to assess whether this outbreak represents a public health emergency of international concern.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 14, 2022