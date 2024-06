Líderes mundiales estudian en Suiza posible ruta para la paz en Ucrania, sin Rusia

A pesar de la ausencia de Rusia en la cumbre, el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, predijo al principio que las conversaciones llevarían a “hacer historia”.

Obbürgen, Suiza, 15 de junio (AP) — Decenas de líderes mundiales se reunieron el sábado en un destino turístico suizo para debatir cómo llevar la paz a una Ucrania devastada por la guerra, aunque las esperanzas de un avance real se vieron mermadas por la ausencia de Rusia.

Tres años después del inicio de la guerra, las partes beligerantes siguen tan distanciadas como siempre, mientras Kiev se aferra a sus exigencias de que Rusia abandone todo el territorio ucraniano del que se ha apoderado, Moscú persiste en su dura ofensiva, que ya se ha apoderado de amplias zonas del este y el sur de Ucrania.

A pesar de la ausencia de Rusia en la cumbre, el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, predijo al principio que las conversaciones llevarían a “hacer historia”.

“Hemos conseguido devolver al mundo la idea de que los esfuerzos conjuntos pueden detener la guerra y establecer una paz justa”, declaró en una rueda de prensa junto a la Presidenta suiza, Viola Amherd.

📸 Pictures and videos of the first day of the #G7 Summit in Borgo Egnazia are available on the #G7Italy websitehttps://t.co/R85pSUY9tK pic.twitter.com/BHXzjzhGr8 — G7 Italy (@G7) June 13, 2024

En su intervención posterior en la conferencia, Zelenski afirmó que la cumbre podría sentar las bases para un eventual final del conflicto.

“En la primera cumbre de paz, debemos determinar cómo lograr una paz justa, para que en la segunda podamos ya establecer un verdadero final de la guerra”, afirmó.

Los anfitriones suizos dijeron que más de 50 jefes de Estado y de Gobierno asistirían a la reunión en el complejo turístico de Bürgenstock, que domina el lago de Lucerna. También se esperaban unas 100 delegaciones, incluidos organismos europeos y las Naciones Unidas.

Quién se presentaría y quién no fue uno de los aspectos más controvertidos de una reunión que, según los críticos, carecería de sentido sin la presencia de Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022.

During the #G7 Summit in Borgo Egnazia, the Leaders met with President Volodymyr Zelensky in a session devoted to the situation in Ukraine. #G7Italy pic.twitter.com/M1ooYFEo9U — G7 Italy (@G7) June 13, 2024

Aunque su país no asistió, el Presidente ruso, Vladímir Putin, dio un inusual paso el viernes al exponer sus condiciones para poner fin a la guerra. Pero sus propuestas no incluían nuevas exigencias, y Kiev señaló que eran “manipuladoras” y “absurdas”.

OFERTA DE PUTIN ES “PROPAGANDA”: MELONI

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, señaló el sábado que la oferta de cese del fuego hecha a Ucrania por el Presidente ruso, Vladímir Putin era una “propaganda”, esto al término de una cumbre del G7 en la que se alcanzó un acuerdo para conceder un préstamo de 50 mil millones de dólares a Ucrania.

El préstamo será proporcionado por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y posiblemente Japón, dijo Meloni. Los activos rusos congelados que se utilizarán como garantía se encuentran principalmente en Europa, “por lo que Europa ya está contribuyendo mediante la identificación del mecanismo de garantía”, añadió.

El acuerdo de préstamo se alcanzó en la apertura el jueves de la reunión anual de dos días de los líderes de los países del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) en la región de Apulia, en el sur de Italia.

President Giorgia Meloni outlined the results of the #G7 Summit held in Borgo Egnazia on 13-15 June during the final press conference. #G7Italy Watch the video 👇https://t.co/lCcdZTBKKb pic.twitter.com/oL6V4RpsKb — G7 Italy (@G7) June 15, 2024

Cuando se le preguntó acerca de la propuesta de alto al fuego de Putin, Meloni dijo: “Me parece más un gesto propagandístico que real”.

El Presidente ruso dijo el viernes que ordenaría “inmediatamente” un cese del fuego en Ucrania e iniciaría negociaciones si Kiev comienza a retirar las tropas de las cuatro regiones que Moscú se anexó en 2022 y renuncia a sus planes de ingresar a la OTAN.

“Si la propuesta del Presidente Putin es: Estamos dispuestos a una negociación de paz si Ucrania reconoce la invasión de Ucrania y renuncia a las partes ocupadas… no me parece particularmente eficaz”, dijo Meloni.

El Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, uno de los varios líderes mundiales que asistieron al G7 como invitados, ha rechazado lo que calificó de ultimátum de Putin para ceder más territorio.

At 12.00 President Giorgia Meloni will hold the final press conference of the #G7 Summit in Borgo Egnazia #G7Italy Watch the livestreaming 👇https://t.co/lCcdZTBKKb pic.twitter.com/jyIDlquKz2 — G7 Italy (@G7) June 15, 2024

El sábado se llevaba a cabo, en Suiza, una conferencia de paz para Ucrania, aunque con la ausencia de Rusia, era dudoso que pudieran alcanzarse avances importantes.