¿Cuáles son los mejores útiles escolares en precio y calidad? Profeco lo revela

La institución encargada de la protección al consumidor recomendó evaluar cuáles son lo productos más económicos que ofrecen mayor calidad y durabilidad, para que así, artículos como las tijeras, reglas o lápices de colores se puedan reutilizar para los siguientes periodos escolares.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- Cuadernos, barras adhesivas, plumas, reglas y lápices de color son algunos de los productos que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó para conocer cuáles son las opciones a elegir, ahora que las familias mexicanas surtirán las listas de útiles para el ciclo 2022-2023.

De acuerdo con el estudio de calidad publicado en la Revista del Consumidor de agosto, en total se incluyeron 34 cuadernos tamaño profesional (de 90, 100 y 105 hojas en cosidos y con espiral metálico y de plástico), 9 lápices adhesivos, 12 marcas de lápices de colores, 14 bolígrafos de tinta azul oleosa punto mediano, 6 reglas de plástico graduadas de 30 cm, 10 gomas blancas para borrar (diferentes al migajón), 8 pegamentos líquidos, 7 tijeras escolares y 6 plastilinas en barra.

Dentro de los criterios a evaluar estuvieron el desempeño conforme al uso para el cual han sido creados, las características relativas a su vida útil, contenido específico según el tipo y la presentación e información al consumidor declarada por el fabricante y/o comercializador.

La dependencia a cargo de Ricardo Sheffield detalló que antes de realizar nuevas compras de útiles escolares, deberá revisarse con cuáles ya cuenta de ciclos anteriores, y una vez que se descarte cuáles no se deben volver a comprar, realizar el presupuesto con el que se cuenta y con base en ello evaluar los artículos que ofrecen una buena calidad a un precio que se ajuste a tu bolsillo.

👩‍🏫👩‍🎓 Para este regreso a clases te tenemos como cada año el #EstudioDeCalidad de útiles escolares. Chécalo antes de comprar tu lista y elige informado. 🧐 Consúltala:https://t.co/dubupimKGC

📥 Descárgala:https://t.co/FdQWjVJo6Y pic.twitter.com/kGCvBx5lke — Revista del Consumidor (@RdelConsumidor) August 7, 2022

También precisó que los artículos con la imagen del personaje o héroe de moda suelen ser más caros y no contribuyen a su calidad y desempeño, por lo que consideró que éstos deben evaluarse muy bien si realmente valen por el costo que tienen.

CUADERNOS

En el caso de los cuadernos, que fueron los artículos de los que más se revisaron distintas marcas y características, la Profeco verificó que sus acabados no presentaran defectos como manchas o ausencias de color en sus hojas, se comprobó el número de hojas y medición del gramaje (peso) del papel empleado, que al borrar el papel fuera lo suficientemente resistente para no rasgarse; de la misma forma se estableció la resistencia de las hojas y las pastas al intentar separarlas de su arillo, y para el caso exclusivo de los no plastificados, la resistencia al agua en sus pastas.

Dentro de los resultados, la Procuraduría encontró que los cuadernos U-Pak de 100 hojas no plastificados presentaron manchas y escurrimientos de tinta. También los cuadernos de las marcas Nine to Five no plastificado de 100 hojas, Back 2 School (cosido) de 100 hojas plastificado y Sazz de 100 hojas plastificado tuvieron una resistencia al borrador de únicamente “Suficiente” (en una escala donde “Excelente” es la máxima puntuación y “Suficiente” la más baja), es decir, que la resistencia superficial del papel fue del número 12 en lugar del número 14 requerido por la norma mexicana de calidad de estos productos.

La Profeco mostró que todos los 34 productos analizados presentaron completa la información al consumidor.

De dos marcas mexicanas, Estrella y Sazz, las revisiones de sus cuadernos no plastificados de 90 y 100 hojas, respectivamente, mostraron una calificación “Excelente” en la prueba de medición de la repelencia al agua en sus pastas.

Además, las siguientes marcas presentaron calificación de “Excelente” en el desprendimiento de pastas:

PLASTIFICADOS

– Norma (Color cosido de 100 hojas y Jean Book de 100 hojas)

– Office Max (Cuaderno con espiral de 100 hojas)

– Manufacturas 8-A (Roca plus de 100 hojas)

– Scribe (In black 2270, In colors 1070 y Excellence de pasta dura, todos de 100 hojas)

– First Class (Cuadernos profesionales de pasta dura 5038, 5040, 4517 y 4507, todos de 100 hojas)

NO PLASTIFICADOS

– Back 2 School (Cosido de 100 hojas)

– Scribe (MEGA PLUS 7510 de 100 hojas)

Los cuadernos de precios más bajos fueron de la marca mexicana Estrella (no plastificado de 100 hojas) en 23 pesos, con calidad “Buena”; de la también mexicana Manufacturas 8-A (plastificado de 100 hojas) en 27 pesos, con calidad “Muy Buena; Scribe cosido (plastificado de 100 hojas) en 56 pesos, con calidad “Muy Buena; First Class de pasta dura en 44 pesos (plastificado de 100 hojas), con calidad “Buena”; y Estrella (plastificado de 100 hojas) en 24 pesos con calidad “Buena”

BARRAS ADHESIVAS Y PEGAMENTO LÍQUIDO

En el caso de los lápices adhesivos los responsables del estudio de calidad compararon el adhesivo declarado contra el adhesivo útil por efecto propio de su diseño (donde una pequeña cantidad de adhesivo en su base no puede ser usada), el desempeño del “elevador” y la contracción de la barra y se determinó el nivel de fuerza adhesiva en papel a temperatura ambiente.

Por su parte, en los pegamentos líquidos se determinó el nivel de fuerza adhesiva en papel y en madera. En ambos productos se revisó la información al consumidor, incluyendo la relativa a los materiales en que pueden ser usados y el contenido neto contra el declarado.

Los resultados de las barras, se encontró que los 9 productos analizados contenían un poco más del contenido declarado y de la misma forma, todas pasaron con calidad “Excelente” la prueba de contracción de la barra. Asimismo, las marcas mejor evaluadas fueron Kores, Estrella y Mae, con una excelente adherencia al papel. La primera de éstas, junto con la barra adhesiva de la marca Resistol, tuvo más del 100 por ciento del adhesivo útil, considerando la cantidad de pegamento declarado. Por el contrario, Mae fue el que, de todos los modelos analizados, ofreció la menor cantidad de adhesivo útil dado que parte del adhesivo se queda en la base de su sistema elevador y no puede aplicarse de forma normal.

Pese a estos resultados positivos, la barra adhesiva Peliflix, de la marca Pelikan, no presentó su información completa al consumidor ya que no indica los materiales en los que puede ser utilizado. De la misma forma, el lápiz adhesivo de Office Depot tuvo la menor fuerza adhesiva al papel de todos los productos evaluados, y Peliflix y Resistol presentaron fallas en el desempeño del elevador, prueba se realiza a temperaturas baja, ambiente y alts: el primero falló en dos de tres y el segundo en las tres temperaturas.

El rango de precios para las barras fue de los 8 pesos a los 15 pesos en las ventas, pero las marcas de Office Depot y Office Max contaron con precios de 35 y 56 pesos, respectivamente, por cuatro barras adhesivas. Las marcas más económicas fueron Kores y Mae.

Para los resistoles líquidos, se evaluaron las marcas Kores, Mae, Office Max, Colorcitos, Dietrix, Bully, Adherol y Resistol. Las mejores evaluadas fueron Kores y Resistol con calidad “Excelente” (rango de precios 26 y 31 pesos, respectivamente) y tuvieron fuerza adhesiva al papel y a la madera de “Excelente”.

En general, todos los modelos analizados presentan la información al consumidor completa, ofrecen un poco más de pegamento de lo declarado. Además de los ya mencionados, Bully, Dietrix y Office Max tuvieron “excelente” en la prueba de adhesión al papel, mientras que Adherol tuvo la misma calificación en el caso de la madera.

LÁPICES DE COLORES Y GOMAS PARA BORRAR

En el análisis de calidad de los lápices de colores se verificó que sus acabados no presentaran defectos visibles a simple vista, se midió la resistencia de las puntillas, las cuales deben soportar la presión normal contra el papel al dibujar, la eficiencia de iluminado con los diferentes colores (capacidad para cubrir en el papel un área con trazos homogéneos), durabilidad o grado de desgaste al colocar los colores en un equipo “que mide el máximo trazo dibujado al haber sacado punta a los colores: rojo, negro y azul”.

Los resultados de la Profeco marcaron que la mejor evaluación la tuvo el producto de la marca Pentel, que junto con los colores Norma (de doble punta, Kiut, Línea Premium y clásicos de 14 piezas) presentaron una calificaron “Excelente” por su capacidad para cubrir en papel un área con trazos homogéneos. Las marcas Bic y Pelikan tuvieron las mejores evaluaciones en las puntillas al ser las más resistentes, mientras que las marcas Mae, Office Depot y Leoncito fueron los de mayor durabilidad.

En general todas las marcas presentaron completa la información al consumidor y ningún modelo presentó defectos o fallas detectables a simple vista que demeritaran su presentación o funcionalidad.

El rango de precios de los colores fue de los 34 pesos (Office Max) a los 153 pesos (Norma Línea Premium), todos en presentaciones de 12 a 14 lápices.

Sobre las marcas de gomas de borrar, además de la información al consumidor la Profeco verificó que sus acabados no presentaran defectos como falta de material, al mismo tiempo que midió el nivel de desgaste de la goma y su eficiencia de borrado.

Las marcas con las mejores evaluaciones fueron Office Depott (Goma blanca), Office Max (Goma para borrar) y Pentel (Hi-Polymer), las primeras dos en 10 pesos por dos piezas y la última en 20 pesos cada borrador.

Las marcas con mejor eficiencia de borrado fueron Office Depot e Inspira, que en general tuvo una calificación de “Muy buena”. Las gomas que presentaron el menor desgaste, no fue mayor al 1 por ciento, fueron de las marcas Kores, Office Max y Pentel.

De los 10 modelos de gomas analizados por la Profeco, tres tuvieron la calificación de “Excelente”, cuatro tuviron “Muy Bueno” –Dietrix (Goma blanca 6376), Inspira, Pentel (Goma de borrar ZEHE05-BP4) y Kores–, y tres tuvieron la calificación de “Bueno”: Dietrix (Goma blanca 3017), Mae y Pelikan.

En general, todos los productos de esta índole estudiados por la dependencia presentaron la información completa al consumidor y todos los modelos analizados estuvieron libres de defectos a simple vista.

BOLÍGRAFOS Y REGLAS DE 30 CM

Para el caso de los bolígrafos de tinta azul se inspeccionaron los acabados para verificar si existen defectos como rebabas, se evaluó la calidad de la escritura (si se generan chorreos o manchas durante su uso), se midieron los metros lineales de escritura y rendimiento. En el caso de los modelos con mecanismo retráctil, se probaron hasta completar 1000 ciclos de uso y se evaluó si el mecanismo se dañó o siguió funcionando correctamente.

Los resultados mostraron que los 14 modelos presentaron completa la información al consumidor, al mismo tiempo que en la calidad de escritura todos los modelos presentaron un trazo constante y libre de chorreos, por lo que calificaron “Excelente”.

Las plumas que calificaron “Excelente” en los metros lineales de escritura fueron de las marcas Bic Cristal, Bolex (Mediano) y Pentel, ya que los metros lineales de escritura promedio que las muestras lograron dibujar variaron de los 601.7 a los 3 mil 308 metros.

De la misma forma, los tres modelos anteriores junto con Bolex (Gripp), Office Max (punto mediano) y Office Max Cristal tuvieron el mejor rendimiento de escritura, pues el rendimiento promedio de las muestras analizadas varía entre 2.57 y 7.96 m/mg, calificando “Excelente” las que sobrepasaron los 5.0 m/mg.

Por el contrario, los modelos Office Depot (punto rodante) y Mae fueron las de peor calificación ya que en el caso de la primera fue el modelo que menos metros lineales de escritura tuvo con 601.7 m lineales, y la segunda tuvo el rendimiento más bajo de escritura con 2.57 m/mg.

En las reglas de 30 centímetros se verificó que sus acabados no presentaran defectos como ralladuras, al mismo tiempo que se evaluó la linealidad del trazo (que en el uso las líneas que se dibujen con ella sean rectas) y se probó la exactitud de la escala para evitar errores significativos al medir longitudes y su comportamiento a la flexión, para constatar que al romperse genera o no astillas.

La evaluación arrojó que tres de los modelos tuvieron calificación de “Excelente”, mientras que las otras tres resultaron con “Muy Bueno”.

La Profeco expuso que la regla Office Max no presentó su información completa, ya que no identifica las unidades de medida (centímetros y pulgadas) además de tener manchas y rayaduras y de no pasar la prueba de flexión ya que se fracturó, aunque no se astilló. Otros modelos que tuvieron alguna falla en las pruebas fueron Inspira, que tuvo rebabas y rayaduras; Petigón, que se fractura aunque no se astilló; y Dietrix, que se fracturó y también se astilló.

En general, todos los modelos evaluados presentan una linealidad del trazo correcta en ambos lados y también cumplieron satisfactoriamente en la exactitud de su escala.

TIJERAS ESCOLARES

Para el análisis de estos productos se revisó la información al consumidor, si presentan partes punzocortantes y/o rebabas, el ángulo de filo (que debe ser menor a 10 grados para que sea seguro para los niños), se verificó que la punta roma fuera lo suficientemente redondeada para evitar algún percance y si los artículos presentaban oxidación en los materiales empleados en su fabricación.

La Procuraduría determinó que los 7 modelos revisados son seguros en su ángulo de filo, el cual debe ser menor a 10 grados. Sin embargo, cinco marcas presentaron algún defecto:

– Kores: La dependencia “reprobó” este artículo ya que no indica la fecha de fabricación como lo indica la norma oficial, presentaron rebabas en sus mangos, y fueron calificadas como “un peligro para los niños”, ya que algunas de las muestras analizadas no pasaron la prueba de verificación del radio de la punta roma (forma redondeada de las puntas) con hojas cerradas.

– Dietrix (Tijera escolar papelera claves 7232 y 7230): Presentaron rebabas en sus mangos y no superaron la prueba de oxidación del material de fabricación, lo que significa que el material de fabricación no es de buena calidad.

– Inspira: Presentó rebabas en su mango y no superó la prueba de oxidación del material de fabricación, lo que significa que el material de fabricación no es de buena calidad.

-Petigón: Presentó rebabas en su mango.

-Pelikan: No superó la prueba de oxidación del material de fabricación, lo que significa que el material de fabricación no es de buena calidad.

¿CUÁNDO INICIA EL NUEVO CICLO ESCOLAR?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el pasado 3 de junio el calendario escolar para el ciclo 2022-2023 para la educación preescolar, primaria, secundaria de enseñanza pública y privada, los cuales contemplan que el ciclo escolar iniciará el lunes 29 de agosto de este año y concluye el miércoles 26 de julio de 2023.

Los calendarios fueron publicados en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se contempla un ciclo de 190 días para las instituciones de Educación Básica, y uno de 195 días para las escuelas normales dedicadas a la formación de maestros.

Además de esto, se contemplan 13 sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE), y dos periodos de vacaciones: el primero, del 19 al 30 de diciembre de 2022, y el segundo, del 3 al 14 de abril de 2023.

Los días festivos que tendrán una suspensión de clases son: 16 de septiembre; 2 y 21 de noviembre de 2022; 6 de febrero, 20 de marzo, así como 1, 5 y 15 de mayo de 2023.

Se prevén 35 días de formación intensiva durante el ciclo escolar para docentes sobre el nuevo plan y programas de estudio de Educación Básica, que se realizarán en las 13 sesiones de Consejo Técnico Escolar y en tres periodos: del 2 al 6 de enero; del 5 al 9 de junio, y el 27 y 28 de julio de 2023. El taller intensivo de formación continua para docentes con presencia de alumnos se implementará del 3 al 7 y del 10 al 14 de julio de 2023.

Valeria González Cervantes https://www.sinembargo.mx/author/vgonzalez Es feminista y Comunicóloga por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una gran afición por la lectura de ficción. Comenzó su carrera en La Hora Nacional.