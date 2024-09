“Checo” Pérez sufre en GP de Azerbaiyán: Sainz lo choca y lo saca del podio (VIDEO)

Sergio Pérez estuvo muy cerca de subir al podio en el Gran Premio de Azerbaiyán; una lamentable maniobra de Carlos Sainz Jr. terminó en un aparatoso choque que frustró la carrera del piloto mexicano.

BAKÚ, Azerbaiyán (AP).— Oscar Piastri rebasó a Charles Leclerc para ganar el domingo el Gran Premio de Azerbaiyán, donde Lando Norris mantuvo con vida sus aspiraciones al título de la Fórmula Uno con una reacción tardía que le permitió finalizar por delante del líder Max Verstappen.

Piastri largó en el segundo puesto con su McLaren por detrás de Leclerc, pero se adelantó con una audaz maniobra para superar al piloto de Ferrari en la primera curva de la 20ma vuelta de las 51 en el circuito urbano de Bakú.

IT'S OSCAR PIASTRI AGAIN!!! 🏆 HE SOAKS UP THE PRESSURE AND TAKES VICTORY ON THE STREETS OF BAKU!! 👏👏#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/X4Fwc75eoY — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Al volante de su Red Bull, el mexicano Sergio Pérez intentó atacar a Leclerc por el segundo lugar en la penúltima vuelta, pero acabó chocando con el otro Ferrari, conducido por Carlos Sainz Jr., quien estaba cerca.

George Russell entró tercero con su Mercedes en una carrera que culminó bajo las restricciones del “virtual safety car”.

Sparks fly on the streets of Baku! 💥😱 This moment between Sainz and Perez effectively ended the race, and cost both the chance of a podium!#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/iR6UTynvpv — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

“Ha sido quizás la tarde más estresante de mi vida”, dijo Piastri, quien festejó la segunda victoria de su carrera, al expresarse por la radio del equipo.

Después del fallido intento de rebasamiento, Pérez se enganchó con Sainz en la segunda curva de la 50ma, con ambos acabando contra el muro.

Norris, Verstappen, Fernando Alonso y Alex Albon cruzaron la meta en ese orden por detrás de los ocupantes del podio. El argentino Franco Colapinto (Williams) aprovechó el caos final para acomodarse en el octavo puesto y sumar sus primeros puntos en la F1, todo en apenas segunda carrera.

Lewis Hamilton y Oliver Bearman completaron los diez primeros.

A Baku blockbuster!! 🤩 Here's how the top 10 crossed the line 📈#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/omx50YxGEH — Formula 1 (@F1) September 15, 2024