Miles toman las calles de Francia para mostrar apoyo a Gisèle y víctimas de violación

Madrid, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Miles de personas se han manifestado este sábado en distintas ciudades de toda Francia para expresar su apoyo a las víctimas de violación y en particular a Gisèle Pélicot, cuando se cumplen diez días del juicio contra su marido por drogarla y dejar que otros 50 hombres la violaran mientras él grababa videos durante una década.

La concentración más importante ha tenido lugar en la plaza de la República de París, donde se han coreado consignas como “Todas somos Gisèle”, “Te vemos como a un violador, te creemos como a una víctima” o “No estás sola”.

Otras grandes ciudades como Marsella, Lyon o Rennes también han sido escenario de protestas. Según Fondation des Femmes (Fundación de Mujeres), uno de los movimientos convocantes de las manifestaciones, se organizaron encuentros en más de una treintena de localidades de todo el país, incluida Aviñón, donde se está desarrollando el juicio contra Dominique Pélicot y los 50 hombres acusados de violar a Gisèle.

Rassemblement à République en soutien à Gisèle Pélicot et toutes les victimes de viol, merci à toustes les intervenant•es pour cette mobilisation faite en si peu de temps, on ne lâche rien, nous ne sommes pas seules 💪🏻 (merci à ma comparse @Sandiieee_ !) pic.twitter.com/I953bGrbbJ — Dave the magical cheese wizard (@Yartichaud) September 14, 2024

Junto a otras asociaciones feministas y el movimiento Me too, el colectivo ha hecho un llamamiento a la movilización “que parta del calvario de Gisèle Pélicot, pero que no se limite a él”.

En un artículo publicado el jueves en el diario Libération, el colectivo afirma que “nos equivocamos al llamar a este juicio el ‘caso Mazan’ o incluso el ‘caso Pélicot’. Es ante todo el ‘caso de los 72 violadores”, puesto que “desgraciadamente, cada mujer podrá encontrar un rostro que le traiga un recuerdo traumático entre la multitud de hombres acusados en Mazan”.

Apela a los hombres a “levantarse con nosotras, a dejar de ser pasivos en el mejor de los casos, y cómplices en el peor”. “No todos los hombres’, oímos una y otra vez después de cada feminicidio y violación, pero ¿cuándo veremos acciones concretas para cambiar las cosas más allá de estas palabras que esconden los hechos bajo la alfombra?”, se pregunta.

🇫🇷⚖️| Ayer, hubo más de 30 manifestaciones en todo Francia (y también en Bruselas) para apoyar a Gisèle Pélicot y para que “la vergüenza cambie de bando”. Así rindieron homenaje al coraje de G.Pélicot por dejar el juicio a puertas abiertas, para que se vean la cara de los 51… pic.twitter.com/VskWQAqcBo — DEGOUGES (@DEGOUGES_NET) September 15, 2024

La asociación reclama además una Ley integral contra la violencia sexual que termine con la “delirante” tasa desestimación de denuncias por violación en Francia que, indica, alcanzó el 94 por ciento en 2020.

El caso de Gisèle Pélicot ha conmocionado a la sociedad francesa, después de conocer que fue víctima de al menos 92 violaciones organizadas por su propio marido durante una década. Dominique Pélicot habría suministrado a su mujer ansiolíticos sin su consentimiento en aras de mantenerla inconsciente durante las agresiones, que involucraron al menos a otros 50 hombres de edades comprendidas entre los 26 y 74 años, reclutados por Pélicot a través de Internet.

