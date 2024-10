No soy un peligro, dice García Luna en otra carta, antes de recibir sentencia

— Información en desarrollo

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ha enviado una nueva carta al Juez Brian Cogan en la que le suplica clemencia previo a la dictaminación de su condena, luego de ser encontrado culpable de cinco delitos en una corte en Brooklyn, Nueva York, en los Estados Unidos.

“Yo nunca he sido una amenaza o riesgo para la comunidad. Mis valores, convicciones, conducta e historia de vida no tienen ningún registro criminal, todo lo contrario. El dinero sucio, los malos hábitos, la mala conducta no se pueden ocultar inclusive en condiciones extremas”, escribió el funcionario de seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.