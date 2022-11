Juez de EU ordena suspender el Título 42 que permitía expulsar migrantes en frontera

Por Elliot Spagat

San Diego, 15 de noviembre (AP) — Un Juez federal ordenó el martes al Gobierno del Presidente Joe Biden levantar las restricciones al asilo impuestas durante la presidencia de su predecesor y que han sido la piedra angular de la seguridad fronteriza desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

El Juez de distrito Emmet Sullivan falló en Washington que el cumplimiento de la medida debe terminar de inmediato para familias y adultos solos, calificando a la orden de “arbitraria y caprichosa”. El Gobierno no la ha aplicado a los niños que viajan sin compañía de un adulto.

Sullivan, quien fue designado por el Presidente Bill Clinton, escribió en su decisión de 49 páginas que las autoridades no consideraron el impacto en los migrantes ni posibles alternativas.

BREAKING — U.S. Judge Emmet Sullivan voids the Title 42 order that has allowed U.S. border officials to quickly expel migrants, finding it "arbitrary and capricious in violation of the Administrative Procedure Act" pic.twitter.com/E9tzNDtZpq

El fallo parece entrar en conflicto con el emitido en mayo por un Juez federal en Luisiana, quien ordenó que se mantuvieran en vigor las restricciones al asilo.

En caso de mantenerse el fallo de Sullivan, representaría un vuelco para la seguridad fronteriza. Estados Unidos ha expulsado a migrantes en más de 2.4 millones de ocasiones desde que la regla entró en vigor en marzo de 2020, negándoles a los migrantes el derecho a solicitar asilo consagrado en las leyes federales e internacionales con el argumento de evitar la propagación de la COVID-19.

Grupos en defensa de los migrantes han presionado intensamente por ponerle fin al Título 42, pero demócratas más moderados como los senadores federales Mark Kelly, por Arizona, y Raphael Warnock, por Georgia, querían que se mantuviera la medida cuando el Gobierno intentó retirarla en mayo.

La medida se ha ejercido de forma desigual por nacionalidad, aplicándose principalmente a migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, además de los mexicanos, debido a que México les permite permanecer en su territorio. México comenzó a aceptar el mes pasado a venezolanos que son expulsados de Estados Unidos en virtud del Título 42, lo que ha causado un marcado descenso en el número de venezolanos que solicitan asilo en la frontera de Estados Unidos.

La demanda fue interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) a nombre de solicitantes de asilo. El abogado de la ACLU Lee Gelernt dijo que la decisión de Sullivan invalida el fallo en Luisiana.

The Biden administration has asked Judge Sullivan to pause his ruling for 5 weeks:

"This transition period is critical to ensuring that DHS can continue to carry out its mission to secure the Nation’s borders and to conduct its border operations in an orderly fashion." pic.twitter.com/zjzfNt4uOC

— Camilo Montoya-Galvez (@camiloreports) November 16, 2022