VIDEO: Patrulla Fronteriza de EU dispersa a migrantes venezolanos con balas de goma

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).– Elementos de la Patrulla Fronteriza habrían disparado con balas de goma a migrantes venezolanos que se encuentran junto al Río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, y que esta tarde se encontraban manifestandose en contra de las políticas migratorias lanzadas hace pocos díasy por las cuales continúan varados en México.

De acuerdo con la información, los migrantes sujataban las banderas de Venezuela, México y EU mientras caminaban por la avenida Bernardo Norzagaray en Ciudad Juárez, tan sólo a unos metros del muro que divide a México y el país vecino del norte.

BREAKING: Border Patrol agents shot "projectiles" as it forced a group of Venezuelans who had entered the US under the El Paso international bridge back into Mexico Monday.

This comes on the heels of Biden admin's ordering Venezuelans be returned to Mexico.

Video: El Paso Times pic.twitter.com/w27pcPU3am

— Anna Giaritelli (@Anna_Giaritelli) October 31, 2022