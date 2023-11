CdMx: Una balacera tras un intento de asalto en la Del Valle deja una persona herida

Tras el reporte de un intento de asalto al exterior de una sucursal bancaria, el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) arribó a la zona.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- Una balacera registrada la mañana de este miércoles en calles de la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CdMx), dejó como saldo a una persona herida.

De acuerdo con los primero reportes, la agresión ocurrió en avenida Xola, esquina con Mier y Pesado, a donde los cuerpos de emergencia arribaron para atender la situación.

“Precaución: movilización de servicios de emergencia en la colonia Del Valle sobre Xola esquina Mier y Pesado”, explicó SUUMA Voluntarios a través de sus redes sociales.

Tras el reporte de un intento de asalto a los tripulantes de una camioneta que recién salían de una sucursal bancaria, el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) también arribó a la zona.

PRECAUCIÓN: Movilización de servicios de emergencia en la colonia Del Valle sobre Xola esquina Mier y Pesado. 🚑🚨 pic.twitter.com/4c55hlcyre — SUUMA Voluntarios 🚑 (@SUUMA_CDMX) November 15, 2023

Las primeras versiones señalan que las personas habían realizado un retiro de y al salir, dos sujetos armados que iban a bordo de una motocicleta intentaron asaltarlos.

“De acuerdo con los primeros reportes, las personas realizaron el retiro de dinero en efectivo en una sucursal bancaria y, al arribar a las oficinas de una empresa ubicada en la calle Amores, dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta intentaron asaltarlos y los amagaron con un arma de fuego”, señaló la dependencia en un comunicado.

Al resistirse a entregar el dinero, los delincuentes dispararon contra el vehículo y el conductor repelió la agresión mientras buscaba ingresar al inmueble para resguardarse.

La persona que resultó herida fue identificada como escolta, quien tenía lesiones por cortaduras provocadas por los vidrios, mismas que fueron atendidas por los paramédicos. En seguida fue orientado para presentar formalmente su denuncia ante el Ministerio Público.

“El ciudadano que se identificó como escolta resultó lesionado por cortaduras provocadas por los vidrios y, luego de ser atendido por paramédicos, fue orientado a presentar su denuncia formal ante el agente del Ministerio Público; en tanto, ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar a los posibles responsables de la agresión”, informó la SSC-CdMx.