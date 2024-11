El Corona Capital vibra en la capital. Además de vino y jazz este fin de semana largo

Si buscas qué hacer este fin de semana en la Ciudad de México hay varias opciones, algunas con costo como un par de festivales de comida y otras sin costo como el Eurojazz, aquí compartimos algunas que seguro llamarán tu atención.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- La Ciudad de México siempre actividades para el fin de semana, algunas gratuitas y otras con costo, pero con opciones para todos los gustos, así que aquí te compartimos qué hacer en la capital mexicana.

CORONA CAPITAL

Para los amantes de la música, este fin de semana se realizará el festival Corona Capital que contará con la participación de Paul McCartney, Green Day, Toto, Shawn Mendes, Melanie Martinez, Zedd, Cage the Elephant, Clairo y Warpaint, entre otros.

El día viernes Green Day cerrará el festival en el escenario Corona, mientras que el sábado hará lo mismo Shawn Mendes y el domingo Paul McCartney. Aquí te dejamos los horarios completos:

¿Qué puede pasar y qué no al Corona Capital?

Recuerda llevar ropa y zapatos cómodos, bloqueador solar y una gorra para protegerte del sol, entre los objetos permitidos para ingresar están: lentes de sol, baterías externas para celulares, tapones para oídos, toallas y tampones (pieza individual cerrada), medicamentos con receta, maquillaje en polvo, sombreros/Gorras, gel antibacterial (en envases de 100 ml), cámaras que no sean profesionales (se pueden instantáneas y desechables), banderas sin asta (máximo 1M de largo), bloqueadores solares (en envases de 100 ml), ponchos, bolsas/ mochilas que no excedan 10x15x30 centímetros (de preferencia transparentes de plástico, vinil o PVC), bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11×16 centímetros, bolsas de almacenamiento transparentes como ziploc o parecidas (medianas) y cangureras que no excedan 11×16 centímetros.

No podrán pasar sustancias ilegales, drogas o parafernalia de drogas, mascotas, máquinas que dan masajes o masajeadores, rayos láser o cornetas, cigarros, cigarros electrónicos y vaporizadores, luces químicas duras que pueden servir como proyectiles, guantes de LED, chupones, gotas para los ojos, medicamentos de venta libre, maquillaje líquido y tampones/toallas sanitarias abiertos (a la entrada), vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras, plumones, plumas o pintura en lata, cadenas largas o joyería con picos, calcomanías, volantes u otra publicidad, pelotas o Frisbees, casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas, bota bags o anforitas, bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a los 30 centímetros x 30 centímetros, peluches, paquetes de cigarros abiertos, comida o bebidas externos (especialmente bebidas alcohólicas), cualquier tipo de arma (incluye navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.), cámaras fotográficas profesionales, cámaras de video, o equipo de grabación de audio (nada con lentes desmontables, tripies, zooms grandes etc.), aerosoles (desodorantes, protector solar, pintura, etc.), perfumes, bebidas alcohólicas, energéticas, etc., sombrillas o paraguas, líquido para vaporizadores y flyers con publicidad.

¿Dónde? Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Cuánto? Los boletos de viernes y sábado tienen un precio de 2 mil 760 pesos cada uno, ya que se encuentran en Fase 2, mientras que los del domingo se encuentran en Fase 4 con un costo de 3 mil 200 pesos (sin cargos).

FESTIVAL DE ANIME, “UN DÍA EN JAPÓN”

Como parte de la celebración de los 60 años del Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, el Instituto Politécnico Nacional realiza este festival que invita a sumergirse en la fascinante cultura japonesa. Este festival brinda una experiencia en donde el anime, el cosplay y la música en vivo se unirán para transportar a los asistentes al país asiático y sin tener que salir de la ciudad.

Este viernes 15 de noviembre se realizará una conferencia acerca del doblaje y contarán con la participación de Uraz Huerta quien da voz a Inosuke de Demon Slayer; también habrá un concurso de cosplay y cerrarán con un concierto de la artista Yugen que presenta “Escombros”, su primer sencillo, en el Auditorio “A”.

¿Dónde? Centro Cultural “Jaime Torres Bodet” (Av. Wilfrido Massieu s/n, Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero, 07700 Ciudad de México). ¿Cuánto? Entrada Libre

EUROJAZZ

Para quienes aman el jazz, el segundo fin de semana del Eurojazz contará con las presentaciones de:

–Adrian Chaillou Organ Trio (sábado 16 a las 13 horas). El saxofonista frances Adrian Chaillou inició a los 5 años con el saxofón clásico y a los 16 descubrió su pasión por el jazz; ha colaborado con Natalia Lafourcade, Kioshi Kitagawa, Diego Maroto, Franck Avitabile, Ricardo Benitez, Alex Terrier, Alejandra Guzmán y Gerry López.

–Edda Magnason (sábado 16 de noviembre a las 17 horas). Originaria de Suecia destaca por su versatilidad, Edda colabora con orquestas sinfónicas, compone su música y fue solista en las óperas de Gotemburgo y de Malmö, además toca música indie, pop y clásica y gano el premio Guldbagge a la Mejor Protagonista Femenina en la película Monica Z .

–RoManush Gypsy Jazz Band con Verania Luken (domingo 17 de noviembre a las 13 horas). RoManush Gypsy Jazz Band se inspiran en el legado de Django Reinhardt y combinan swing gitano, el jazz manouche y otros estilos europeos. Mientras que Verania Luken es una cantante y compositora mexicana con una amplia trayectoria en la música y las artes escénicas.

–L’Exotighost (domingo 17 de noviembre a las 17 horas). Originarios de España, estos cuatro músicos iniciaron en 2018 y hasta el momento tienen tres producciones discográficas y se han presentado en lugares como Estados Unidos y Marruecos.

¿Dónde? Áreas verdes del CENART (Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán, 04210 Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada libre.

EXPOSICIÓN DE PIÑATAS EN EL MUSEO DE ARTE POPULAR

Las piñatas son un elemento muy tradicional de la cultura mexicana, en especial en las fechas decembrinas que ya se acercan, por lo que una gran idea para este fin de semana es visitar el Museo de Arte Popular (MAP) para disfrutar del colorido y la creatividad en estas 103 piñatas que se encuentran en el patio del MAP y estarán ahí hasta el 15 de diciembre de 2024.

En la creación de estas piñatas participaron artesanas, artesanos y público en general de la Ciudad de México, Guanajuato, Morelos, Puebla y el Estado de México. Esta labor contribuye a mantener esta tradición que ha durado varios siglos.

¿Dónde? Museo de Arte Popular (MAP), ubicado en Revillagigedo No. 11 (entrada por Independencia), Col. Centro, Ciudad de México.

¿Cuánto? Entrada libre sólo los domingos. Costo de martes a sábado de 60 pesos.

FERIA DEL ATOLE

Este 16 y 17 de noviembre se realizará en Tláhuac la Feria del Atole en la que habrá más de 20 sabores de atole, si quieres probar opciones que no son tan comunes como plátano, mazapán, mandarina o cempasúchil, además de los clásicos de vainilla, chocolate o amaranto, esta es la oportunidad. Además, habrán presentaciones de danza, teatro y música en vivo y para comer, los clásicos antojitos mexicanos.

¿Dónde? Plaza Emiliano Zapata en San Nicolás Tetelco (Emiliano Zapata 29, Tláhuac, 13700 San Nicolás Tetelco, Ciudad de México)

¿Cuánto? Entrada libre, el consumo sí tiene costo.

CALLEJÓN DEL SABOR

El Callejón del sabor de Pepsi busca brindar una experiencia inmersiva con su colorido neón, food bikes y barra de alimentos para disfrutar de los tacos del lugar ganador de una Estrella Michelin: El Califa de León; de Las Quekas Factory, Norteñito Steak (prueba el Burrito Perrón y la clásica Mulita), La Pantera Fresca y Esquites Durango. Para acompañar los alimentos habrá cocktails, mocktails y nuevas mezclas de sabores como las Dirty Sodas.

Habrá música en vivo a cargo de la DJ mexicana Mariana BO el 15 de noviembre; el sábado 16 se presentará Joaquín Medina; el domingo 17 Midweek a las 20:00 horas; DANGR el lunes 18 de noviembre a las 19:00 horas; Rusherking el martes 19 de noviembre a las 20:00 horas; Sahir Montoya se presentará el miércoles 20 de noviembre y FMS el jueves 21 de noviembre.

Entre las actividades habrá un ring de luchas y escenarios instagrameables con increíbles photo opportunities para inmortalizar el momento y compartirlo en redes sociales. La experiencia dura 3 horas y se podrá elegir una horario entre las 10:00 y 23:00 horas.

¿Dónde? Supremo (calle Carmona y Valle 147, Colonia Doctores, Ciudad de México).

¿Cuánto? El precio de los boletos es de 149 pesos (sin cargos por servicio) que brinda acceso a la experiencia y una bebida para 1 persona; la otra opción es el boleto general más 2 bebidas y una comida para una persona por 324 pesos. Para más información da clic aquí.

FOOD & WINE FESTIVAL 2024

Si te gusta disfrutar de un buen maridaje, Food & Wine Festival se realizará este 16 y 17 de noviembre en el Hipódromo Las Américas, contará con chefs de renombre, nacionales e internacionales y el maridaje de cerveza Bohemia, ofreciendo sus variantes Bohemia Vienna, Pilsner, Cristal y Weizen para completar la experiencia de los amantes de la gastronomía.

n más de 80 espacios los chefs y restaurantes de México ofrecerán gastronomía mexicana, internacional, contemporánea. También habrá carpas temáticas en las que durante todo el día, se darán master class en torno a la gastronomía, vinos, destilados y mixología.

¿Dónde? Hipódromo de las Américas (Av. Industria Militar S/N, Lomas de Sotelo, Residencial Militar, Miguel Hidalgo, 11600 Ciudad de México)

¿Cuánto? Los boletos para este evento se pueden adquirir en Boletia, con precios que van de los 540 pesos hasta los 3 mil 800 pesos.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.